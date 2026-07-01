Dónde y en qué estadio juegan Estados Unidos y Bosnia por los 16avos de final del Mundial 2026

En el marco del décimo partido de los 16avos de final del Mundial 2026, la Selección de Estados Unidos (1° Grupo F) se enfrenta a la Selección de Bosnia (3° Grupo B) por un lugar en los octavos de final del certamen y así seguir avanzando en el cuadro.

El combinado dirigido por Mauricio Pochettino mostró una performance excepcional en la fase de grupos, liderando una zona compleja en la que se enfrentó a Paraguay, a Turquía y a Australia.

Los balcánicos, en cambio, pasaron como uno de los mejores terceros luego de sortear con cuatro puntos el grupo que ganó Suiza y escoltó Canadá. Desde las 21 horas de Argentina (17:00 locales), se disputará el último compromiso de esta jornada del 1 de julio.

La sede del partido es el Levi’s Stadium de Santa Clara, en California. Inaugurado en 2014, está aplazado en el área metropolitana de San Francisco y es casa de los 49ers en la NFL. Con una capacidad para poco más de 72 mil espectadores, se diferencia de otros terrenos de juego en los Estados Unidos por ser cien por ciento de césped natural.

El Levi’s Stadium desde adentro (Getty)

Aunque allí no hace de local ningún equipo de la MLS, sí es un recinto que se ha habituado a recibir partidos de fútbol en el pasado reciente, porque ha sido sede de cuatro partidos de la Copa América Centenario en 2016, de la final de la Copa Oro de la Concacaf en 2017, de dos partidos de la Copa América 2024 y de una de las semifinales de la Copa Oro de la Concacaf disputada el año pasado.

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El estadio ubicado en Santa Clara albergó cinco partidos de la fase de grupos y se despedirá de esta Copa del Mundo en el compromiso entre Estados Unidos y Bosnia de los 16avos de final.

El Levi’s Stadium desde afuera (Getty)

En total, fue la sede del 1 a 1 entre Qatar y Suiza, el triunfo de Austria sobre Jordania por 3 a 1, la utopía de Paraguay ante Turquía, donde los guaraníes ganaron por la mínima, la segunda derrota de Jordania ante Argelia y el 0 a 0 entre Paraguay y Australia. Hoy pondrá fin a su participación en el Mundial, albergando uno de los partidos del local.

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Las formaciones de EEUU y Bosnia

Estados Unidos: Matthew Freese; Sergiño Dest, Chris Richards, Tim Ream, Alexander Freeman, Antonee Robinson; Weston McKennie, Tyler Adams, Malik Tillman; Christian Pulisic, Folarin Balogun. DT: Mauricio Pochettino.

Bosnia: Nikola Vasilj; Tarik Muharemovic, Nikola Katic, Stjepan Radeljic, Sead Kolasinac, Amar Dedic; Armin Gigovic, Ivan Sunjic; Ermedin Demirovic, Edin Dzeko, Kerim Alajbegovic. DT: Sergej Barbarez.

El cuadro del Mundial 2026