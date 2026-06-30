Partidos de MAÑANA en el Mundial 2026: quiénes juegan este miércoles 1 de julio por los 16avos de final y cómo ver cada uno

La agenda de encuentros de una nueva jornada de la Copa del Mundo, en la cual continúan desarrollándose los 16avos de final.

Continúan llevándose a cabo los 16avos de final del Mundial 2026 que se desarrolla en Estados Unidos, México y Canadá. Luego de la clasificación de Canadá tras imponerse por 1-0 sobre Sudáfrica el pasado domingo, y las clasificaciones de Brasil, Marruecos y Paraguay el lunes, este martes se definieron tres cupos más para los 8avos de final.

La actividad no se detiene y continuará durante este miércoles 1 de julio, con otros tres grandes compromisos que se darán a continuación de la clasificación de Noruega, Francia y lo que suceda entre México y Ecuador.

Todo comenzará con el encuentro que pondrá frente a frente a los seleccionados de Inglaterra y RD Congo, quienes quedaron primero y segundo en sus respectivos grupos y quieren seguir disputando un buen Mundial. Posteriormente, Bélgica, uno de los puntos más bajos de los cabeza de serie, se topará con Senegal, el peor clasificado de todos los terceros que avanzaron de ronda.

Por último, la jornada que inaugura el mes de julio tendrá un partido para cerrar el día entre Estados Unidos y Bosnia, que se dará en el imponente estadio de Santa Clara, en California. A continuación, horarios y cómo ver cada uno de ellos.

PARTIDOS DEL MUNDIAL 2026 EN ESTE MIÉRCOLES 1 DE JULIO: HORARIOS Y DÓNDE VER

INGLATERRA – RD CONGO

Mercedes-Benz Stadium, Atlanta, Georgia (Estados Unidos)

Argentina: 13:00 horas por DSports, DGO y Paramount+

13:00 horas por DSports, DGO y Paramount+ Perú: 11:00 horas por DSports, DGO y Paramount+

11:00 horas por DSports, DGO y Paramount+ Paraguay: 13:00 horas por GEN, Trece y SNT

13:00 horas por GEN, Trece y SNT Colombia: 11:00 horas por DSports, DGO, RCN y Paramount+

11:00 horas por DSports, DGO, RCN y Paramount+ Ecuador: 11:00 horas por DSports, DGO, Teleamazonas y Paramount+

11:00 horas por DSports, DGO, Teleamazonas y Paramount+ Uruguay: 13:00 horas por DSports, DGO y Paramount+

13:00 horas por DSports, DGO y Paramount+ Chile: 12:00 horas por DSports, DGO y Paramount+

12:00 horas por DSports, DGO y Paramount+ Bolivia: 12:00 horas por Tigo Sports, Entel, Gol, Red Uno y Unitel

12:00 horas por Tigo Sports, Entel, Gol, Red Uno y Unitel Venezuela: 12:00 horas por DSports y DGO

12:00 horas por DSports y DGO México: 10:00 horas por ViX Premium

10:00 horas por ViX Premium Estados Unidos: 12:00 PM (ET) por FOX y Telemundo

12:00 PM (ET) por FOX y Telemundo España: 18:00 horas por RTVE y DAZN

SENEGAL – BÉLGICA

Lumen Field, Seattle, Washington (Estados Unidos)

Argentina: 17:00 horas por DSports, DGO y Paramount+

17:00 horas por DSports, DGO y Paramount+ Perú: 15:00 horas por DSports, DGO y Paramount+

15:00 horas por DSports, DGO y Paramount+ Paraguay: 17:00 horas por GEN, Trece y SNT

17:00 horas por GEN, Trece y SNT Colombia: 15:00 horas por DSports, DGO, WIN Sports y Paramount+

15:00 horas por DSports, DGO, WIN Sports y Paramount+ Ecuador: 15:00 horas por DSports, DGO, Teleamazonas (Diferido) y Paramount+

15:00 horas por DSports, DGO, Teleamazonas (Diferido) y Paramount+ Uruguay: 17:00 horas por DSports, DGO y Paramount+

17:00 horas por DSports, DGO y Paramount+ Chile: 16:00 horas por DSports, DGO, Chilevisión y Paramount+

16:00 horas por DSports, DGO, Chilevisión y Paramount+ Bolivia: 16:00 horas por Tigo Sports, Entel y Gol

16:00 horas por Tigo Sports, Entel y Gol Venezuela: 16:00 horas por DSports y DGO

16:00 horas por DSports y DGO México: 14:00 horas por ViX Premium

14:00 horas por ViX Premium Estados Unidos: 4:00 PM (ET) por FS1 y Telemundo

4:00 PM (ET) por FS1 y Telemundo España: 22:00 horas por RTVE y DAZN

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ESTADOS UNIDOS – BOSNIA

Levi’s Stadium, Santa Clara, California (Estados Unidos)

Argentina: 21:00 horas por DSports, DGO, TyC Sports y Paramount+

21:00 horas por DSports, DGO, TyC Sports y Paramount+ Perú: 19:00 horas por DSports, DGO y Paramount+

19:00 horas por DSports, DGO y Paramount+ Paraguay: 21:00 horas por GEN, Trece y SNT

21:00 horas por GEN, Trece y SNT Colombia: 19:00 horas por DSports, DGO y Paramount+

19:00 horas por DSports, DGO y Paramount+ Ecuador: 19:00 horas por DSports, DGO, Teleamazonas (Diferido) y Paramount+

19:00 horas por DSports, DGO, Teleamazonas (Diferido) y Paramount+ Uruguay: 21:00 horas por DSports, DGO y Paramount+

21:00 horas por DSports, DGO y Paramount+ Chile: 20:00 horas por DSports, DGO y Paramount+

20:00 horas por DSports, DGO y Paramount+ Bolivia: 20:00 horas por Tigo Sports, Entel y Gol

20:00 horas por Tigo Sports, Entel y Gol Venezuela: 20:00 horas por DSports y DGO

20:00 horas por DSports y DGO México: 18:00 horas por Canal 5, Azteca 7, TUDN y ViX Premium

18:00 horas por Canal 5, Azteca 7, TUDN y ViX Premium Estados Unidos: 8:00 PM (ET) por FOX y Telemundo

8:00 PM (ET) por FOX y Telemundo España: 02:00 horas (del día siguiente) por RTVE y DAZN

El cuadro de 16avos de final del Mundial