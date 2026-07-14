Quién es el árbitro de Francia vs. España por la semifinal del Mundial 2026

Será el séptimo partido mundialista para el colegiado de 35 años, entre Qatar 2022 y la presente edición del certamen FIFA.

Las selecciones de Francia y España se enfrentan este martes 14 de julio por la primera de las semifinales del Mundial 2026. El encuentro que se disputa en el AT&T Stadium de Dallas, en el Estado de Texas, está programado para comenzar a las 16.00 en hora de Argentina.

El árbitro designado para impartir justicia en el duelo que en Europa califican de “final anticipada” es el salvadoreño Iván Barton, de 35 años e internacional desde 2018, quien ya hizo experiencia previa siendo muy joven en la Copa del Mundo de Qatar.

Habituado a dirigir finales en los torneos internacionales de Concacaf, tanto a nivel de clubes como de selecciones, el colegiado viene de conducir otra partido definitorio de alta exigencia como fue el duelo que protagonizaron Suiza y Colombia en octavos de final, que terminó con victoria para los europeos en tanda de penales.

Para Barton será el séptimo partido en una Copa del Mundo, lo que marca su experiencia. En los seis compromisos anteriores, mostró un total de 13 tarjetas amarillas y una tarjeta roja.

Será el séptimo partido mundialista para Iván Barton, en dos ediciones diferentes.

El equipo arbitral completo

Árbitro central: Iván Barton (El Salvador)

Asistente 1: David Morán (El Salvador)

Asistente 2: Henri Antonio Pupiro (Nicaragua)

Cuarto árbitro: Glenn Nyberg (Suecia)

Árbitro de reserva: Mahbod Beigi (Suecia)

VAR Principal: Tomasz Kwiatkowski (Polonia)

AVAR: Dennis Higler (Países Bajos)

SVAR: Guillermo Pacheco (México)

Data clave

Francia y España juegan la semifinal de la Copa Mundial este martes.

juegan la semifinal de la Copa Mundial este martes. Iván Barton será el árbitro principal del partido entre ambas selecciones.

será el árbitro principal del partido entre ambas selecciones. AT&T Stadium en Dallas, Texas, será la sede de este enfrentamiento.