Rooney, Shearer y otros históricos señalaron al culpable de la derrota de Inglaterra: “Le dio pánico”

Argentina le dio vuelta la semifinal a Inglaterra y se metió en la final de la Copa del Mundo, en una nueva muestra de carácter, del corazón y del talento de un equipo de época. La otra cara de la moneda fueron los ingleses, que quedaron fuera tras entregar el partido luego de ponerse en ventaja. Y ese fue el foco de las críticas una vez terminado el partido.

Thomas Tuchel, el entrenador alemán de Inglaterra, fue objeto de los comentarios de ex jugadores del seleccionado inglés, con nombres como Wayne Rooney, Alan Shearer o Joe Hart criticando la postura del seleccionador de los Tres Leones.

Tuchel, el apuntado por los ingleses. (Getty)

“Si te pones al frente, tienes que mantenerte al frente. 1-0 arriba y meterse atrás, hacer cambios y poner cinco o seis jugadores abajo, permitirle a Messi y Argentina venirse, es pedir problemas. Le dio pánico, no puedes estar 1-0 al frente y entregarte, lo que debes hacer es mantener el pie sobre el acelerador. Poner a Argentina sobre presión”, inició Rooney.

“No habíamos puesto en una posición realmente buena… pero no supimos qué hacer con ello. Nos metimos atrás, les permitimos venirse, nos presionamos y sucumbimos ante la presión. Tan pronto como hicieron el primer gol, era inevitable que metieran el segundo”, analizó.

Alan Shearer agregó: “Lo que funcionó tan bien y en tantas ocasiones en este torneo, las decisiones del entrenador, fue lo que terminó fallando. Puso cinco atrás y pasamos los últimos 10, 15 minutos con la espalda contra la pared, sin poder salir y fuimos castigados por ello”.

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“Thomas Tuchel demostró que no creía en el equipo luego del 1-0. Pasaron por encima de Inglaterra”, señaló Joe Hart en el pos partido. “Si le das a Messi ese espacio y tiempo, te va a castigar. Y eso fue lo que pasó”, agregó Micah Richards.

“Frustración, enojo, decepción… Todo estaba muy bien cuando rompieron el cero y por una razón inexplicable se metieron atrás, y más atrás hasta defender en el área chica. Aquí estábamos todos gritando, que salieran”, agregó Steve McManaman en ESPN. “No entiendo por qué lo hicieron, si fue una decisión táctica, cansancio, cansancio mental, pero ese fue el motivo por el que perdieron el partido”.

Los hinchas también fueron contra Tuchel

Fanáticos ingleses se hicieron sentir en redes sociales, con mensajes criticando la decisión de Tuchel de meterse atrás y tirarse a defender luego del gol de Gordon que abrió el marcador, decisión que terminó permitiéndole a Argentina acercarse al área de Pickford y dar vuelta el partido.

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“¿Empezaste a defender una ventaja de 1 gol desde el minuto 60? eso es vergonzoso”, afirmó @I_Am_Special21, “Demasiados pases largos, que nunca encontraron a un jugador inglés. Perdieron la posesión y luego se vieron sometidos a demasiada presión, una y otra vez. Sabía que el gol llegaría. El plan de juego estaba completamente equivocado”, agregó @am28105.

“Lo impactante es que si hubiéramos marcado en los primeros minutos, habríamos defendido profundo durante 89 minutos… es simplemente pobre, es pobre”, destacó @MarcusChar90195. “¡Por esto Tuchel debería irse hoy o ser despedido! Cuando España se puso 1-0 arriba contra Francia, ¿viste que metieran defensas y jugaran con 6 atrás? Es vergonzoso”, recalcó otro usuario.

Síntesis

Thomas Tuchel recibió duras críticas tras la eliminación de Inglaterra frente a Argentina.

recibió duras críticas tras la eliminación de Inglaterra frente a Argentina. Wayne Rooney declaró que el técnico alemán entró en pánico estando 1-0 arriba.

declaró que el técnico alemán entró en pánico estando 1-0 arriba. Alan Shearer cuestionó la decisión de defender con cinco jugadores los minutos finales.