Quién es el árbitro de Francia vs. Paraguay por los octavos de final del Mundial 2026

Es el tercer partido asignado al colegiado uzbeko de 42 años en lo que va de la Copa del Mundo.

Las selecciones de Francia y Paraguay se enfrentan este sábado desde las 18.00 en hora de Argentina por los octavos de final del Mundial 2026. El encuentro que se disputa en el Lincoln Field Stadium de Philadelphia tiene como árbitro principal al uzbeko Ilgiz Tantashev.

El internacional de 42 años es árbitro FIFA desde 2013, por lo que ya acumula 11 años de experiencias en competencias de máximo nivel. Ha dirigido Eliminatorias en Asia, Juegos Olímpicos y también las principales competencias internacionales a nivel de clubes de su continente.

Será el tercer partido para Ilgiz Tantashev en el Mundial.

También impartió justicia en el último Mundial de Clubes de 32 equipos y en lo que va de la Copa del Mundo ya había sido designado para dos partidos: Escocia 0-1 Marruecos y Argelia 3-3 Austria. Mostró tres tarjetas amarillas en lo que va del certamen y todavía no realizó ninguna expulsión.

Equipo arbitral completo de Francia vs. Paraguay