Quién es el árbitro de Francia vs. Senegal en el Mundial 2026

El estreno del subcampeón del mundo será frente a Senegal y con el arbitraje del iraní Alireza Faghani.

El experimentado árbitro nacido en Irán y nacionalizado australiano, Alireza Faghani, fue el elegido por la FIFA para dirigir el encuentro entre Francia y Senegal de este 16 de junio en el MetLife Stadium de la ciudad de Nueva Jersey. Con esta trascendental designación, el juez de 48 años marcará un hito histórico sin precedentes al registrar participación oficial en cuatro ediciones consecutivas de la Copa del Mundo masculina.

Su notable trayectoria dio un salto definitivo en el año 2008 cuando recibió su escarapela oficial como árbitro de la FIFA. El prestigio continental no tardó en llegar para él, logrando dirigir la gran final de la Copa Asiática en enero de 2015 entre Australia y Corea del Sur. Y un año después, precisamente en agosto de 2016, Faghani alcanzó la consagración olímpica al impartir justicia en la recordada final de los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro entre Brasil y Alemania en el Maracaná.

Su punto más álgido en Copas del Mundo ocurrió el 30 de junio de 2018, cuando arbitró el inolvidable triunfo de Francia por 4-3 ante Argentina en octavos de final de Rusia. Durante ese mismo torneo, la FIFA premió su gran rendimiento otorgándole el partido por el tercer puesto celebrado el 14 de julio de 2018 entre Bélgica e Inglaterra. Posteriormente, dirigió compromisos de alta tensión en la fase de grupos de la Copa del Mundo de Qatar 2022.

Faghani llega a este certamen que se desarrolla en suelo norteaméricano representando al programa de arbitraje de la Federación de Fútbol de Australia. Por su vasta experiencia, La FIFA vuelve a depositar su entera confianza en su templanza y autoridad para llevar el control de uno de los duelos más atractivos del grupo.

Alireza Faghani juno a Donald Trump y Gianni Infantino tras la final del Mundial de Clubes 2025. Getty Images.

Terna arbitral del Francia vs. Senegal del Mundial 2026

Árbitro principal: Alireza Faghani (Australia) Árbitro asistente 1: George Lakrindis (Australia) Árbitro asistente 2: James Lindsay (Australia) Cuarto árbitro: Sandro Schärer (Suiza) Árbitro asistente de reserva: Stéphane De Almeida (Suiza)

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En síntesis