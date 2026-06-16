El Goyco apuntó al guardameta como uno de los máximos responsables del sorpresivo resultado de Cabo Verde ante España.

Este lunes 15 de junio se dio un resultado que no estaba en los planes. España, candidato para llegar a la Final de la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026, sorpresivamente empató 0 a 0 con Cabo Verde en el Mercedes Benz de Atlanta en uno de los partidos correspondientes a la primera jornada de la fase de grupos.

Y uno de los principales responsables de este marcador imprevisto, que ahora de alguna forma obliga a la Roja a hacer más cuentas de lo pensado en su objetivo de quedar primero de la zona, fue el arquero Vozinha, que con 40 años es uno de los futbolistas más veteranos del certamen ecuménico.

Al respecto, quien destacó su trabajo fue Sergio Goycochea, en una conversación que mantuvo con el periodista Emiliano Raddi en Kansas City: ”Impresionante lo que atajó. Una elasticidad, una facilidad de dominio de cuerpo. Y después estaba tranquilo, paraba el partido, agarraba la pelota y la dejaba correr, daba mucha tranquilidad”.

Asimismo, resaltó que los arqueros con experiencia son los que marcarán tendencia en la Copa del Mundo. ‘‘Fernando Muslera, Manuel Neuer, hay muchos”, comentó el arquero de la Selección Argentina en la Copa del Mundo de 1990 y 1994 (aunque en Estados Unidos no sumó minutos).

Sergio Goycochea hablando del rol de “Vozinha” el arquero de Cabo Verde 🇨🇻 hoy en el partido vs España 🇪🇸.



También su percepción de 🇦🇷 y arroja tranquilidad por la situación de “Dibu” Martínez. 👇🏻 pic.twitter.com/867kqILYUz — Emiliano Raddi (@EmilianoRaddi) June 15, 2026

Sergio Goycochea advierte a la Selección Argentina para su debut frente a Argelia

Este martes será el turno del estreno en la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026 de la Selección Argentina. Su rival será Argelia, un combinado que si bien no es tan físico como otros seleccionados de su continente, se destaca por su técnica y juego bien definido. Por eso, Sergio Goycochea considera que para la Albiceleste no será una tarea sencilla: ”Va a ser difícil, como todo primer partido de un Mundial, pero lo importante es que Argentina está bien”.

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Por otra parte, en relación con la lesión que tuvo a maltraer a Dibu Martínez (una fractuca en su dedo anular de la mano derecha sufrida el 20 de mayo en la previa de la Final de la Europa League) y que, en definitiva, lo mantuvo en duda para estar en el once inicial este 16 de junio, Goyco, conocedor del tema, tranquilizó: ”Sí va a estar bien, no pasa nada”.

En síntesis