Quién es el árbitro de Argentina vs. Argelia por el Mundial 2026

Szymon Marciniak será el encargado de impartir justicia en el debut de Argentina en la Copa del Mundo vs. Argelia.

Szymon Marciniak fue oficialmente designado por la FIFA como el árbitro principal para impartir justicia en el partido que disputarán la Selección Argentina y su par de Argelia, en uno de los encuentros correspondientes a la fase de grupos de la Copa Mundial 2026, que se jugará en el Kansas City Stadium. El colegiado polaco estará acompañado por sus compatriotas asistentes Tomasz Listkiewicz y Adam Kupsik, además del neozelandés Campbell-Kirk Kawana-Waugh.

La trayectoria internacional de este árbitro de 45 años, originario de Płock, comenzó de manera formal tras ser nombrado miembro oficial de la FIFA en el año 2011. Tres años después, en 2014, tuvo su debut en la UEFA Champions League y dirigió la final de la Eurocopa Sub-21 en 2015 entre Suecia y Portugal. Su regularidad le permitió debutar de forma oficial en la Copa del Mundo absoluta durante la edición de Rusia 2018.

El hito más importante y recordado de su carrera ocurrió el 18 de diciembre de 2022, cuando arbitró la histórica final del Mundial de Qatar entre Argentina y Francia. En aquel encuentro imborrable en el Estadio de Lusail, Marciniak sancionó con firmeza tres penales durante los 120 minutos y amonestó a ocho futbolistas.

Tras la gloria en Medio Oriente, el colegiado polaco sumó otro logro de élite al dirigir la final de la Champions League en junio de 2023 entre Manchester City e Inter. Ahora, en este mes de junio de 2026, afronta su tercera Copa del Mundo consecutiva con el honor de conducir el estreno de la Selección Argentina, tal como lo hizo en 2018 en el duelo frente a Islandia en el estadio del Spartak de Moscú.

Szymon Marciniak en la final del Mundial 2026. Getty Images.

Terna arbitral para el partido Argentina vs. Argelia

Árbitro principal: Szymon Marciniak (Polonia)

Árbitro asistente 1: Tomasz Listkiewicz (Polonia)

Árbitro asistente 2: Adam Kupsik (Polonia)

Cuarto árbitro: Campbell-Kirk Kawana-Waugh (Nueva Zelanda)

Árbitro asistente de reserva: Isaac Trevis (Nueva Zelanda)

Fixture del Mundial 2026

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En síntesis