Quién es el árbitro de Inglaterra vs. Ghana por el Mundial 2026

Inglaterra y Ghana se ven las caras en la fase de grupos del Mundial 2026. Ambos seleccionados buscarán un resultado clave para sus aspiraciones en el torneo, y el encargado de llevar las riendas de las acciones en el campo de juego será el colegiado Said Martínez.

El internacional hondureño fue designado por la FIFA para impartir justicia en este electrizante duelo intercontinental. Con 34 años, el oriundo de Tocoa llega con el objetivo de firmar una sólida actuación que le permita seguir ganando protagonismo y sumar más designaciones en las instancias decisivas de la competición.

El cuerpo arbitral lo completarán sus compatriotas Walter López y Christian Ramírez, quienes oficiarán como jueces de línea, mientras que los chinos Ma Ning y Zhou Fei serán el cuarto y quinto árbitro, respectivamente. Por su parte, el VAR estará comandado por el estadounidense Armando Villarreal, acompañado por el mexicano Erick Miranda en el AVAR y el saudí Abdullah Alshehri como SVAR.

El equipo arbitral de Inglaterra vs. Ghana

Árbitro: Said Martínez (Honduras)

Said Martínez (Honduras) Asistente 1: Walter López (Honduras)

Walter López (Honduras) Asistente 2: Christian Ramírez (Honduras)

Christian Ramírez (Honduras) 4to árbitro: Ma Ning (China)

Ma Ning (China) 5to árbitro: Zhou Fei (China)

Zhou Fei (China) VAR: Armando Villarreal (Estados Unidos)

Armando Villarreal (Estados Unidos) AVAR: Erick Miranda (México)

Erick Miranda (México) SVAR: Abdullah Alshehri (Arabia Saudita)

Así marchan los grupos del Mundial 2026