Quién es el árbitro de Japón vs. Suecia en el Mundial 2026

En el marco de la tercera y última fecha del Grupo F del Mundial 2026, en el AT&T Stadium de Dallas, la Selección de Japón y la Selección de Suecia se enfrentan en búsqueda de una victoria que les de la clasificación a los 16avos de final sin importar otros resultados.

Para este encuentro, FIFA determinó que el encargado de impartir justicia sea el salvadoreño Iván Arcides Barton Cisneros, más conocido como Iván Barton. El mismo, es considerado como uno de los más confiables y con más temple de la Casa Madre.

Bartón es un réferi nacido en El Salvador, más precisamente en la ciudad de Santa Ana, el 27 de enero de 1991. Llega a la cita mundialista con 35 años de edad y es uno de los principales jueces en las distintas competencias internacionales que son regidas por la Concacaf.

Además es árbitro internacional FIFA desde 2018 y lleva ocho años dirigiendo en la élite. El Mundial 2026 es su segunda Copa del Mundo consecutiva tras haber estado en Qatar 2022. Allí tuvo en sus manos duelos como Brasil-Suiza, Inglaterra-Senegal y Alemania-Japón, por lo que tiene experiencia en partidos grandes.

Una curiosidad sobre el réferi es que, por fuera de la dirección de partidos, es licenciado en Ciencias Químicas, saliendo del rótulo habitual del juez de fútbol. Incluso, llegó a ser durante un lapso breve, docente universitario en el rubro en el que se recibió. Sin embargo, cuando tuvo que elegir una sobre otra por los tiempos cruzados, se volcó de lleno en el arbitraje.

El equipo arbitral de este partido

Árbitro : Iván Barton (El Salvador)

: Iván Barton (El Salvador) Línea 1 : David Morán (El Salvador)

: David Morán (El Salvador) Línea 2 : Antonio Pupiro (El Salvador)

: Antonio Pupiro (El Salvador) Cuarto árbitro : Dahane Beida (Mauritania)

: Dahane Beida (Mauritania) Quinto árbitro : Jerson Santos (Angola)

: Jerson Santos (Angola) VAR : Nicolás Gallo (Colombia)

: Nicolás Gallo (Colombia) AVAR : Guillermo Pacheco (México)

: Guillermo Pacheco (México) SVAR: Rodolpho Toski (Brasil)

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