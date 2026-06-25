El DT quiere evitar un desgaste innecesario de cara al partido que cerrará la participación Albiceleste en fase de grupos.

La Selección Argentina ultima los detalles de su preparación para el duelo de este sábado ante Jordania en Dallas, con el que cerrará su participación en la fase de grupos del Mundial 2026, que ya la tiene clasificada a los dieciseisavos de final como líder.

Precisamente por ya no poder perder el primer lugar del Grupo J es que Lionel Scaloni tiene previsto hacer varias modificaciones en la alineación titular que todavía no fueron confirmadas ni lo serán hasta el mismo día de partido. Una variante que sí se confirmó, con el visto bueno del DT, tiene que ver con la logística previa a ese encuentro en el AT&T Stadium.

Según adelantó en ESPN el periodista Diego Monroig, Argentina no viajará a Dallas en la mañana del viernes como estaba previsto para poder realizar allí el entrenamiento del día previo al encuentro. Por el contrario, se decidió que haya práctica en Kansas por la mañana, por haber menor temperatura, y luego viajar a Dallas en horas de la tarde.

Lo que se mantiene tal y como estaba previsto es que el entrenador brindará su conferencia de prensa mañana en la ciudad que es sede del partido ante Jordania, para la que resta confirmar todavía quién será el futbolista que lo acompañará.

Argentina agregó un entrenamiento en Kansas City para el viernes.

¿Qué pasa después del partido ante Jordania?

Una vez culminado el partido contra Jordania, en el que Argentina espera hilvanar su tercera victoria consecutiva, la delegación viajará de regreso a Kansas City para empezar a preparar el partido de dieciseisavos de final para el que, en ese entonces, ya conocerá rival.

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Allí también habrá cambio de logística, porque se decidió viajar a Miami no uno sino dos días antes de ese primer partido de playoffs programado para el viernes 3 de julio. En caso que todo salga bien, Argentina no volverá a Kansas y viajará desde Miami directo a Atlanta, donde disputaría su partido de octavos de final.

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