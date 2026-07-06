El desgarrador llanto de Cristiano Ronaldo tras la eliminación de Portugal de su último Mundial

A los 41 años, el Bicho disputó su última Copa del Mundo. Portugal cayó agónicamente frente a España y le dijo adiós al certamen.

Pitazo final en Dallas. Cristiano Ronaldo se despidió definitivamente de los Mundiales. Este lunes, por los octavos de final, Portugal se encontró frente a frente con España y cayó derrotado por 1-0 de forma agónica, debido al tanto de Mikel Merino. Pese a que fue un duelo parejo, los ibéricos terminaron desnivelando sobre el cierre.

En medio de ese panorama, prácticamente de inmediato, el histórico delantero de 41 años de edad no pudo ocultar su tristeza: rompió en llanto, exponiendo su frustración por no poder pisar fuerte en esta Copa del Mundo. Fue su último baile en el certamen futbolístico más importante del globo terráqueo. Y, otra vez, se quedó con las manos vacías.

Cabe recordar que, en la previa de este partido, el propio futbolista del Al-Nassr de Arabia Saudita había confirmado que se trataba de su último Mundial. Sí, algo completamente lógico teniendo en cuenta que, en la próxima Copa del Mundo, el Bicho tendría nada más ni nada menos que 45 años de edad. Un momento muy triste.

No es un detalle menor que el exjugador de Sporting de Lisboa, Manchester United, Real Madrid y Juventus disputó su sexto Mundial, luego de aquellas participaciones previas en Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022. Sin embargo, nunca pudo llegar lejos y mucho menos soñar con el título.

El llanto de Cristiano Ronaldo

EL LLANTO DE CRISTIANO RONALDO TRAS QUEDAR ELIMINADO DEL #MundialEnDSPORTS ANTE ESPAÑA 💔🥺#FIFAWorldCup pic.twitter.com/FwvwRNRNIg — DSPORTS (@DSports) July 6, 2026

Al contemplar este hecho, Lamine Yamal, una de las principales perlas que tiene España en su plantel, se acercó a Cristiano Ronaldo y le brindó un cálido abrazo. Sin ningún tipo de dudas, uno de esos momentos que quedarán en la memoria de todos y cada uno de los amantes del deporte más hermoso y popular del mundo.

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Cristiano Ronaldo en los Mundiales

Alemania 2006: semifinales

Sudáfrica 2010: octavos de final

Brasil 2014: fase de grupos

Rusia 2018. octavos de final

Qatar 2022: cuartos de final

Estados Unidos, México y Canadá 2026: octavos de final

El abrazo de Lamine Yamal para Cristiano Ronaldo