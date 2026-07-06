En Inglaterra ven el triunfo sobre México como el más importante después de lo que fue la consagración en 1966.

En Inglaterra están efusivos y más ilusionados que nunca luego de lo que fue el triunfo sobre México en el Estadio Azteca este domingo 5 de julio por los Octavos de Final de la Copa del Mundo 2026. De manera tal, que la prensa inglesa la considera como la victoria más importante de los últimos 60 años.

Así lo describe Oliver Holt, director de Daily Mail, uno de los periódicos con mayor tirada del Reino Unido: ”La mayor victoria de Inglaterra en un Mundial desde 1966: OLIVER HOLT explica cómo 15 héroes de los Tres Leones se alzaron con la victoria en el temible Estadio Azteca en una noche marcada por tarjetas rojas, dos penaltis, el doblete de Jude Bellingham y el gol de la victoria de Harry Kane”.

Claro, es que el combinado británico sigue acumulando años sin consagraciones. La última fue la mencionada en la Copa Mundial que organizó en 1966 que, por cierto, es recordada por el ”Gol Fantasma” en la final frente a Alemania (una secuencia en la que la pelota pica sobre la línea de meta, sin ingresar totalmente dentro del arco).

Por eso, la relevancia que le dieron al 3 a 2 en el Coloso de Santa Úrsula en el artículo citado: ”En el gran templo del fútbol del Estadio Azteca, en medio del fervor caótico e incontenible que desata el fútbol aquí, azotados por el estruendo, las tormentas eléctricas que azotaban el estadio, reducidos a 10 hombres durante 40 minutos, a una altitud de 2200 metros, en el aire enrarecido que acelera el corazón y dificulta la respiración, Inglaterra lo desafió todo”.

La deshazón de los jugadores mexicanos tras la caída con Inglaterra. Getty Images.

Y para cerrar, el periódico ya tildó de mega candidato a los dirigidos por Thomas Tuchel: ”Para la mayoría de los que presenciaron esto, fue la mejor actuación de Inglaterra que jamás hayan visto en el estadio más grandioso que jamás hayan visitado. Jugarán contra Noruega en los cuartos de final en Miami el sábado por la noche. Es tentador decir que si Inglaterra puede ganar aquí en el Azteca en estas circunstancias, puede ganar en cualquier lugar”.

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Inglaterra enfrentará a Noruega en los Cuartos de Final del Mundial 2026

La Selección de Inglaterra, ahora, tendrá que verse las caras con Noruega en los Cuartos de Final de la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026. El combinado que encabeza Erling Haaland viene de cargarse a Brasil en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. El partido será el sábado 11 de julio en el Estadio Hard Rock Stadium de Miami.

En síntesis