La Albiceleste se prepara para el cruce por los octavos de final y el DT adelantó que habrá al menos un cambio en el equipo.

La Selección Argentina mantiene vivo su sueño de volver a conquistar la Copa del Mundo y este martes buscará dar un paso más ante Egipto por los octavos de final en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta. Lionel Scaloni recupera a sus jugadores y ya tiene en su cabeza la alineación titular.

En conferencia de prensa este lunes, el DT de Pujato adelantó que ya tiene el equipo, pero que todavía no se los confirmó a los jugadores. Sin embargo, pudo anunciar que Leandro Paredes será titular por primera vez en lo que va del certamen mundialista.

“Leandro está disponible y va a jugar”, confirmó Scaloni sobre el futbolista de Boca Juniors que ingresó ante Cabo Verde poco antes del final de los 90 minutos y tuvo una actuación clave para organizar al equipo hacia la victoria.

“Estando él en la cancha el equipo gira de otra manera. Cuando la pelota pasa por él se distribuye bien, el equipo se encuentra cómodo y encontramos jugadores a otras alturas, con un pase mucho más vertical. Sigue siendo un jugador fundamental”, analizó Scaloni sobre lo que le aporta Paredes al equipo.

Leandro Paredes ante Cabo Verde. (Foto: Getty)

Además, constató que había llegado lesionado al Mundial, razón por la cual no había podido sumar demasiados minutos en la fase de grupos: “No jugó (los primeros partidos) porque estaba lesionado. Cuando dio sensación de estar bien, incluso no estando al 100%, siempre jugó Leandro. Lamentablemente vino lesionado después del partido de Libertadores con Boca. Hizo un esfuerzo bárbaro para llegar”.

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Egipto, un “rival complicado” para Scaloni

“Egipto es una muy buena selección. Además de tener jugadores de jerarquía, tiene un entrenador que viene trabajando hace tiempo con ellos. Tiene una idea marcada de juego y juega bien. Es verdad que ha ganado solo un partido de cuatro, pero siempre ha tenido una marcada línea de juego y ha complicado a todos los rivales. Mañana hará lo mismo. Es un rival complicado”, explicó el entrenador.

Y comentó sobre el plan para defender a su principal figura: “Salah es un gran jugador. Será un placer poder enfrentarlo. El equipo ha jugado contra grandes jugadores y siempre ha tomado recaudos a nivel colectivo. Más allá de que es un buen jugador, analizamos al equipo”.

Datos clave

Lionel Scaloni confirmó a Leandro Paredes como titular para el duelo ante Egipto.

confirmó a Leandro Paredes como titular para el duelo ante Egipto. Mercedes-Benz Stadium de Atlanta albergará el partido de octavos de final este martes.

de Atlanta albergará el partido de octavos de final este martes. Leandro Paredes llegó lesionado al torneo tras un partido de Libertadores con Boca.