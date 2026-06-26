¿Quién es el árbitro de Noruega vs. Francia por el Mundial 2026?

Enterate de todos los detalles del encargado de impartir justicia en el vibrante choque entre europeos por la tercera jornada del Grupo I.

El Mundial de México, Estados Unidos y Canadá 2026 continúa con su apasionante calendario de partidos. En el marco de la tercera fecha del Grupo I, la Selección de Noruega se enfrenta a la Selección de Francia en un compromiso clave para definir las posiciones finales y el liderazgo absoluto de la zona. Al tratarse de un duelo de alta intensidad, todas las miradas están puestas en las máximas autoridades del encuentro.

Para este cruce, la FIFA ha determinado que el encargado de impartir justicia en el campo de juego sea el experimentado árbitro inglés Michael Oliver. A sus 41 años, el referí nacido en Ashington cuenta con una destacada trayectoria en el ámbito internacional.

Oliver es uno de los jueces más consolidados y respetados del continente europeo, acumulando una enorme experiencia en la Premier League inglesa y en las competencias de la UEFA, incluyendo encuentros decisivos de la Champions League y habiendo dirigido partidos de gran trascendencia en el Mundial de Qatar 2022.

Michael Oliver. (Foto: Getty).

El cuerpo arbitral completo para Noruega vs. Francia

Para este gran choque mundialista en el Boston Stadium (Gillette Stadium), el juez principal inglés contará con un equipo de colaboradores de primer nivel:

Árbitro principal: Michael Oliver (Inglaterra)

Michael Oliver (Inglaterra) Árbitro asistente 1: Stuart Burt (Inglaterra)

Stuart Burt (Inglaterra) Árbitro asistente 2: James Mainwaring (Inglaterra)

James Mainwaring (Inglaterra) Cuarto árbitro: Abongile Tom (Sudáfrica)

Abongile Tom (Sudáfrica) Quinto árbitro: Zakhele Siwela (Sudáfrica)

Zakhele Siwela (Sudáfrica) VAR: Jarred Gillett (Inglaterra)

Jarred Gillett (Inglaterra) AVAR: Bram Van Driessche (Bélgica)

Bram Van Driessche (Bélgica) SVAR: Abdullah Alshehri (Arabia Saudita).

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Las tablas del Mundial

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