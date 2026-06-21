Dónde y en qué estadio se está jugando Nueva Zelanda vs. Egipto por el Mundial 2026

El BC Place Stadium de la ciudad de Vancouver es el escenario designado para el partido por la segunda fecha del Grupo G de la Copa del Mundo.

Jornada repleta de fútbol en el marco de la segunda fecha de la fase de grupos del Mundial 2026 que se desarrolla en Estados Unidos, México y Canadá. En medio de ese panorama, este domingo 21 de junio, Nueva Zelanda y Egipto se encuentran frente a frente con el común denominador de cosechar el primer triunfo en el torneo.

Así las cosas, el BC Place Stadium de la ciudad de Vancouver, en Canadá, alberga el duelo entre oceánicos y africanos, correspondiente al Grupo G de la Copa del Mundo. Se trata de un compromiso que tiene su pitazo inicial a las 22:00 horas de la República Argentina, en medio de un grupo que también cuenta con Bélgica e Irán.

Este estadio, cuya construcción inició en 1981 y fue inaugurado en 1983, será la sede de este cotejo del Mundial, que a su vez engrosa la lista de grandes citas internacionales que se disputaron allí, luego de recibir competencias de la talla de los Juegos Olímpicos de Invierno en 2010 y la gran final de la Copa Mundial Femenina de la FIFA en 2015. Cabe destacar que fue remodelado en 2011, para quedar tal como se ve en la actualidad.

El BC Place tiene una enorme actividad deportiva durante todo el año, ya que es la casa de los Vancouver Whitecaps de la MLS y de los BC Lions de la liga canadiense de fútbol americano (CFL). Su capacidad ronda los 54.000 espectadores, cumpliendo a la perfección con los estándares de la Copa del Mundo tras sus modernas renovaciones.

Una vista aérea de Vancouver. (Foto: Getty)

Los convocados de Nueva Zelanda y Egipto para el Mundial

NUEVA ZELANDA

ARQUEROS : Max Crocombe (Millwall), Alex Paulsen (Lechia Gdansk) y Michael Woud (Auckland FC).

: Max Crocombe (Millwall), Alex Paulsen (Lechia Gdansk) y Michael Woud (Auckland FC). DEFENSORES : Callan Elliot (Auckland FC), Tim Payne (Wellington Phoenix FC), Tyler Bindon (Sheffield United F.C.), Michael Boxall (Minnesota United FC), Nando Pijnaker (Auckland FC), Tommy Smith (Braintree Town F.C.), Finn Surman (Portland Timbers), Liberato Cacace (Wrexham) y Francis de Vries (Auckland FC).

: Callan Elliot (Auckland FC), Tim Payne (Wellington Phoenix FC), Tyler Bindon (Sheffield United F.C.), Michael Boxall (Minnesota United FC), Nando Pijnaker (Auckland FC), Tommy Smith (Braintree Town F.C.), Finn Surman (Portland Timbers), Liberato Cacace (Wrexham) y Francis de Vries (Auckland FC). VOLANTES : Lachlan Bayliss (Newcastle Jets FC), Joe Bell (Viking FK), Matt Garbett (Peterborough), Eli Just (Motherwell FC), Ben Old (AS Saint-Étienne), Alex Rufer (Wellington Phoenix FC), Sarpreet Singh (Wellington Phoenix FC), Marko Stamenić (Swansea City A.F.C.) y Ryan Thomas (PEC Zwolle).

: Lachlan Bayliss (Newcastle Jets FC), Joe Bell (Viking FK), Matt Garbett (Peterborough), Eli Just (Motherwell FC), Ben Old (AS Saint-Étienne), Alex Rufer (Wellington Phoenix FC), Sarpreet Singh (Wellington Phoenix FC), Marko Stamenić (Swansea City A.F.C.) y Ryan Thomas (PEC Zwolle). DELANTEROS : Kosta Barbarouses (Western Sydney Wanderers), Callum McCowatt (Silkeborg IF), Jesse Randall (Auckland FC), Ben Waine (Port Vale) y Chris Wood (Nottingham Forest FC).

: Kosta Barbarouses (Western Sydney Wanderers), Callum McCowatt (Silkeborg IF), Jesse Randall (Auckland FC), Ben Waine (Port Vale) y Chris Wood (Nottingham Forest FC). DT: Darren Bazeley

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EGIPTO

ARQUEROS : Oufa Shobeir (Al-Ahly SC), Mohamed El Shenawy (Al-Ahly SC), Mohamed Alaa (El Gouna SC) y El Mahdi Soliman (Zamalek SC).

: Oufa Shobeir (Al-Ahly SC), Mohamed El Shenawy (Al-Ahly SC), Mohamed Alaa (El Gouna SC) y El Mahdi Soliman (Zamalek SC). DEFENSORES : Mohamed Abdelmonem (OGC Nice), Hossam Abdelmaguid (Zamalek SC), Ramy Rabia (Al-Ain FC), Yasser Ibrahim (Al-Ahly SC), Ahmed Fatouh (Zamalek SC), Karim Hafez (Pyramids FC), Mohamed Hany (Al-Ahly SC) y Tarek Alaa (ZED FC).

: Mohamed Abdelmonem (OGC Nice), Hossam Abdelmaguid (Zamalek SC), Ramy Rabia (Al-Ain FC), Yasser Ibrahim (Al-Ahly SC), Ahmed Fatouh (Zamalek SC), Karim Hafez (Pyramids FC), Mohamed Hany (Al-Ahly SC) y Tarek Alaa (ZED FC). VOLANTES : Marwan Ateya (Al-Ahly SC), Mohanad Lasheen (Pyramids FC), Hamdy Fathy (Al-Wakrah SC), Nabil Dunga (Al-Najma SC), Emam Ashour (Al-Ahly SC) y Mahmoud Saber (ZED FC).

: Marwan Ateya (Al-Ahly SC), Mohanad Lasheen (Pyramids FC), Hamdy Fathy (Al-Wakrah SC), Nabil Dunga (Al-Najma SC), Emam Ashour (Al-Ahly SC) y Mahmoud Saber (ZED FC). DELANTEROS : Mohamed Salah (Liverpool FC), Trezeguet (Al-Ahly SC), Ibrahim Adel (FC Nordsjælland), Mostafa Ziko (Pyramids FC), Haissem Hassan (Real Oviedo CF), Zizo (Al-Ahly SC), Omar Marmoush (Manchester City) y Hamza Abdelkarim (FC Barcelona).

: Mohamed Salah (Liverpool FC), Trezeguet (Al-Ahly SC), Ibrahim Adel (FC Nordsjælland), Mostafa Ziko (Pyramids FC), Haissem Hassan (Real Oviedo CF), Zizo (Al-Ahly SC), Omar Marmoush (Manchester City) y Hamza Abdelkarim (FC Barcelona). DT: Hossam Hassan

El fixture del Mundial