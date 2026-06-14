Quién es el árbitro de Países Bajos vs. Japón por el Mundial 2026

El estadounidense de 44 años, Ismail Elfath, es el encargado de impartir justicia en el duelo que se disputa en Dallas.

En el AT&T Stadium de Dallas, por la primera fecha del Grupo F del Mundial de México, Estados Unidos y Canadá, la Selección de Países Bajos se enfrenta a la Selección de Japón en un duelo clave pensando en sumar los primeros puntos para clasificar a 16avos de final.

Para este encuentro, FIFA designó cómo árbitro principal para impartir justicia a Ismail Elfath, estadounidense de raíces marroquíes que tiene 44 años y que es internacional desde 2016. Esta es su segunda vez dirigiendo en una Copa del Mundo, ya que también estuvo en Qatar 2022.

Con su debut como árbitro profesional en 2012, desde 2016 Elfath inició su camino en competencias regidas por FIFA, y a lo largo de su carrera tuvo experiencias en diferentes torneos de Concacaf hasta que le llegó la oportunidad de estar presente en la última cita mundialista. Además, estuvo presente en los últimos Juegos Olímpicos.

En cuanto a su desempeño en Qatar 2022, dirigió tres partidos, dos de ellos en fase de grupos (Portugal 3 vs. Ghana 2 y Camerún 1 vs. Brasil 0), mientras que cerró su participación con un duelo en octavos de final, en el que Croacia le ganó por penales a Japón tras empatar en los 120 minutos reglamentarios.

La última gran cita que tuvo Elfath en su carrera fue el pasado 17 de diciembre de 2025, cuando fue el encargado de impartir justicia en la final de la Copa Intercontinental, que terminó con victoria por penales de PSG ante Flamengo por 3 a 2.

La terna arbitral completa

Árbitro principal: Ismail Elfath

Asistente 1: Corey Parker

Asistente 2: Kyle Atkins

Cuarto árbitro: Katia Garcia

Quinto árbitro: Sandra Ramirez

VAR: Armando Villarreal

AVAR: Rodolpho Toski

SVAR: Tomasz Kwiatkowski

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