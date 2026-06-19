¿Quién es el árbitro de Paraguay vs. Turquía hoy por el Mundial 2026?

Este viernes en último turno, el cronograma marca un enfrentamiento clave de este Mundial 2026: Paraguay vs. Turquía. Será en el Levi’s Stadium de San Francisco, California, por el Grupo D, y tendrá el arbitraje del salvadoreño Iván Bartón.
Bartón, de 35 años, es un árbitro de los más destacados de CONCACAF y de los de confianza de la FIFA. En Qatar 2022 se estrenó en Copas del Mundo con apenas 32 años y fue seleccionado para impartir justicia en tres partidos de dicha competición: Alemania 1-2 Japón; Brasil 1-0 Suiza e Inglaterra 3-0 Senegal, los primeros dos por fase de grupos y el restante por octavos de final.
Iván Bartón, una garantía del arbitraje de CONCACAF. (Getty)
Bartón dirigió varios partidos importantes en estos últimos años, como la definición del repechaje entre Irak y Bolivia, y las finales de Campeones Cup entre Toluca y LA Galaxy, y de Concachampions entre Pachuca y Columbus Crew. También estuvo en el Mundial de Clubes 2025 y fue invitado a dirigir en Arabia.
El de esta noche será su estreno en el Mundial 2026, donde compartirá terna con sus compatriotas David Morán y Antonio Pupiro como asistentes. El cuerpo arbitral se completará con Oshane Nation y Caleb Wales, como cuarto y quinto árbitro, respectivamente. En la Sala VAR estarán Khamis Al Marri, Tatiana Guzmán y Abdullah Aishehri.
Cuerpo arbitral de Turquía vs. Paraguay
- Árbitro: Iván Bartón (El Salvador)
- Asistente 1: David Morán (El Salvador)
- Asistente 2: Antonio Pupiro (El Salvador)
- Cuarto árbitro: Oshane Nation (Jamaica)
- Quinto árbitro: Caleb Wales (Trinidad y Tobago)
- VAR: Khamis Al Marri (Qatar)
- AVAR: Tatiana Guzman (Honduras)
- SVAR: Abdullah Aishehri (Arabia Saudita)