¿Quién es el árbitro de Paraguay vs. Turquía hoy por el Mundial 2026?

El partido crucial de Paraguay y Turquía por el Grupo D será arbitrado por el salvadoreño Iván Bartón, que se estrena en su segunda Copa del Mundo.

Este viernes en último turno, el cronograma marca un enfrentamiento clave de este Mundial 2026: Paraguay vs. Turquía. Será en el Levi’s Stadium de San Francisco, California, por el Grupo D, y tendrá el arbitraje del salvadoreño Iván Bartón.

Bartón, de 35 años, es un árbitro de los más destacados de CONCACAF y de los de confianza de la FIFA. En Qatar 2022 se estrenó en Copas del Mundo con apenas 32 años y fue seleccionado para impartir justicia en tres partidos de dicha competición: Alemania 1-2 Japón; Brasil 1-0 Suiza e Inglaterra 3-0 Senegal, los primeros dos por fase de grupos y el restante por octavos de final.

Iván Bartón, una garantía del arbitraje de CONCACAF. (Getty)

Bartón dirigió varios partidos importantes en estos últimos años, como la definición del repechaje entre Irak y Bolivia, y las finales de Campeones Cup entre Toluca y LA Galaxy, y de Concachampions entre Pachuca y Columbus Crew. También estuvo en el Mundial de Clubes 2025 y fue invitado a dirigir en Arabia.

El de esta noche será su estreno en el Mundial 2026, donde compartirá terna con sus compatriotas David Morán y Antonio Pupiro como asistentes. El cuerpo arbitral se completará con Oshane Nation y Caleb Wales, como cuarto y quinto árbitro, respectivamente. En la Sala VAR estarán Khamis Al Marri, Tatiana Guzmán y Abdullah Aishehri.

Cuerpo arbitral de Turquía vs. Paraguay

Árbitro: Iván Bartón (El Salvador)

Iván Bartón (El Salvador) Asistente 1: David Morán (El Salvador)

David Morán (El Salvador) Asistente 2: Antonio Pupiro (El Salvador)

Antonio Pupiro (El Salvador) Cuarto árbitro: Oshane Nation (Jamaica)

Oshane Nation (Jamaica) Quinto árbitro: Caleb Wales (Trinidad y Tobago)

Caleb Wales (Trinidad y Tobago) VAR: Khamis Al Marri (Qatar)

Khamis Al Marri (Qatar) AVAR: Tatiana Guzman (Honduras)

Tatiana Guzman (Honduras) SVAR: Abdullah Aishehri (Arabia Saudita)

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Tabla de posiciones del Grupo D

Fixture Grupo D