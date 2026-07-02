¿Quién es el árbitro de Portugal vs. Croacia por el Mundial 2026?

El encargado de impartir justicia en el choque entre los gigantes europeos será el noruego Espen Eskas.

Portugal y Croacia se ven las caras en los dieciseisavos del Mundial 2026. Ambos seleccionados chocarán con el objetivo de meterse en los octavos y el encargado de llevar las riendas de las acciones en el campo de juego será el colegiado Espen Eskas.

El internacional noruego fue designado por la FIFA para impartir justicia en este duelo europeo. El colegiado llega con el objetivo de tener una buena noche, que le permita sumar apariciones en las instancias más decisivas de la competición intercontinental.

Este no será el primer desafío de Eskas en la presente cita mundialista. El referí noruego ya cuenta con experiencia dirigiendo en esta edición de la Copa del Mundo, habiendo impartido justicia previamente en el vibrante empate 2 a 2 entre Uruguay y Cabo Verde el pasado 22 de junio.

El cuerpo arbitral en el terreno de juego lo completarán sus compatriotas Jan Erik Engan y Isaak Bashevkin, quienes oficiarán como jueces de línea, mientras que los sudafricanos Abongile Tom y Zakhele Siwela serán el cuarto y quinto árbitro, respectivamente. Por su parte, la cabina de tecnología estará comandada por el inglés Jarred Gillett en el VAR, acompañado por el neerlandés Dennis Higler en el AVAR y el italiano Marco Di Bello como SVAR.

El equipo arbitral de Portugal vs. Croacia