¿Quién es el árbitro de Portugal vs. RD Congo por el Mundial 2026?

Enterate de todos los detalles del encargado de impartir justicia en el vibrante estreno de los lusos y los africanos en la cita mundialista.

La Copa del Mundo de México, Estados Unidos y Canadá 2026 continúa con su apasionante calendario de partidos. En el marco de la primera jornada del Grupo K, la Selección de Portugal se enfrenta a la Selección de RD Congo en un compromiso clave para las aspiraciones de ambos conjuntos. Al tratarse de un duelo de alta intensidad, todas las miradas están puestas en las máximas autoridades del encuentro.

Para este cruce, la FIFA ha determinado que el encargado de impartir justicia en el campo de juego sea el experimentado árbitro qatarí Abdulrahman Al-Jassim. A sus 38 años, el referí nacido en Doha cuenta con una destacada trayectoria en el ámbito internacional.

Al-Jassim ya sabe perfectamente lo que es dirigir en el plano absoluto, habiendo estado presente en el Mundial de Qatar 2022 (donde pitó el partido por el tercer puesto entre Croacia y Marruecos) y acumulando una enorme experiencia en las competencias de la AFC, incluyendo finales de la Champions League de Asia y la Copa Asiática.

El cuerpo arbitral completo para Portugal vs. RD Congo

Para este gran choque mundialista en el Houston Stadium, el juez principal no estará solo y contará con un equipo de colaboradores de primer nivel:

Árbitro principal: Abdulrahman Al Jassim (Qatar)

Abdulrahman Al Jassim (Qatar) Árbitro asistente 1: Taleb Al Marri (Qatar)

Taleb Al Marri (Qatar) Árbitro asistente 2: Saoud Almaqaleh (Qatar)

Saoud Almaqaleh (Qatar) Cuarto árbitro: Abongile Tom (Sudáfrica)

Abongile Tom (Sudáfrica) Quinto árbitro: Zakhele Siwela (Sudáfrica)

Zakhele Siwela (Sudáfrica) VAR: Khamis Al Marri (Qatar)

Khamis Al Marri (Qatar) AVAR: Juan Soto (Venezuela)

Juan Soto (Venezuela) SVAR: Hernan Mastrangelo (Argentina)

Abdulrahman Al-Jassim. (Foto: Getty).

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El fixture del Mundial 2026