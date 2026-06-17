¿Dónde y en qué estadio juegan Portugal vs. RD Congo por el Mundial 2026?

Enterate de todos los detalles del escenario que albergará el debut de la escuadra lusa y el seleccionado africano en la cita mundialista.

La espera llegó a su fin y la emoción del Mundial de México, Estados Unidos y Canadá 2026 ya se vive a flor de piel. Por la primera fecha del Grupo K, la Selección de Portugal se enfrentará a la Selección de RD Congo en un encuentro que promete grandes emociones y que marcará el puntapié inicial para ambos combinados en el torneo.

El partido se llevará a cabo este miércoles 17 de junio, donde el conjunto europeo buscará imponer su jerarquía desde el primer minuto frente a unos siempre duros y físicos Leopardos africanos, que intentarán dar la gran sorpresa en el estreno.

¿En qué estadio jugarán Portugal vs. RD Congo?

El escenario designado para este atrapante compromiso del Grupo K es el imponente Houston Stadium (conocido habitualmente como NRG Stadium), ubicado en la ciudad de Houston, Texas, Estados Unidos. Este recinto, famoso por su imponente techo retráctil y por ser la casa de los Houston Texans de la NFL, cuenta con una capacidad para 68.777 espectadores.

NRG Stdium, Houston. (Foto: Getty).

El césped de Texas, que ya vivió acción en esta Copa del Mundo, luce un marco espectacular con fanáticos de todas partes del mundo para presenciar este estreno mundialista, siendo una de las sedes clave que albergará un total de 8 partidos durante la máxima cita del fútbol.

Fixture Mundial 2026