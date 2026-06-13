Quién es el árbitro de Qatar vs. Suiza hoy por el Mundial 2026

Honduras tendrá su propia terna mundialista en esta edición de la Copa del Mundo.

Este sábado, Qatar y Suiza se enfrentan en San Francisco para cerrar la primera fecha del Grupo B del Mundial 2026. El conjunto de medio oriente y su par europeo se miden en un duelo que tendrá como árbitro principal al hondureño Said Martínez.

Nacido en Tocoa, Honduras, Héctor Said Martínez Sorto, de 34 años, es árbitro internacional FIFA desde 2017 y será el encargado de impartir justicia en el partido Qatar vs. Suiza, en lo que será su estreno mundialista.

A su lado en banda estarán sus compatriotas Walter López y Christian Ramírez, mientras que el cuarto árbitro será el jamaiquino Oshane Nation y Caleb Wales, de Trinidad y Tobago, estará a cargo del VAR. Su asistente será el argentino Mauro Vigliano.

La terna hondureña Martínez-López-Ramírez en un Inter Miami vs. Vancouver Whitecaps. (Getty)

Said Martínez ya había tenido la oportunidad de dirigir dos partidos en el Mundial Sub20 del 2019 y partidos de talla internacional como las finales de la Copa Oro 2021 entre México y Estados Unidos, la de la Concachampions 2021/22, la Campeones Cup 2022 y de la Nations League de CONCACAF 2022/23. También fue uno de los árbitros del pasado Mundial de Clubes y de los Juegos Olímpicos.

Terna arbitral de Qatar vs. Suiza

Árbitro: Said Martinez (Honduras)

Said Martinez (Honduras) Asistente 1: Walter López (Honduras)

Walter López (Honduras) Asistente 2: Christian Ramírez (Honduras)

Christian Ramírez (Honduras) Cuarto Árbitro: Oshane Nation (Jamaica)

Oshane Nation (Jamaica) VAR: Caleb Wales (Trinidad y Tobago)

Caleb Wales (Trinidad y Tobago) AVAR: Mauro Vigliano (Argentina)

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Datos del partido