¿Quién es el árbitro de Uruguay vs. Cabo Verde por el Mundial 2026?

Todos los detalles sobre el colegiado principal y la terna completa en el partido por el Grupo H de la Copa del Mundo.

Este domingo 21 de junio, en el marco de la segunda fecha de la fase de grupos del Mundial 2026, los seleccionados de Uruguay y Cabo Verde se encuentran frente a frente. Ambos combinados empataron ante Arabia Saudita y España respectivamente, en sus presentaciones, por lo que buscarán la victoria en este segundo compromiso.

Así las cosas, bajo la órbita del Grupo H, uruguayos y caboverdianos chocan en el Hard Rock Stadium de la ciudad de Miami, en Estados Unidos, buscando dar un paso importante hacia los 16avos de final. Paralelamente, el árbitro noruego Espen Eskas es el encargado principal de impartir justicia. A su vez, también está confirmada la terna completa.

Eskas tiene 37 años de edad y nació en la ciudad de Oslo, la capital del propio país escandinavo. Comenzó a dirigir en 2005 y es considerado un árbitro de élite para la UEFA, habiendo arbitrado, por ejemplo, la gran final del Mundial Sub-17 de 2023 entre Francia y Alemania. También vio acción en los Juegos Olímpicos de 2024 y en la Eurocopa de 2024.

La terna de árbitros completa de Uruguay vs. Cabo Verde

Árbitro: Espen Eskas (Noruega)

Espen Eskas (Noruega) Asistente 1: Jan Erik Engan (Noruega)

Jan Erik Engan (Noruega) Asistente 2: Isaak Bashevkin (Noruega)

Isaak Bashevkin (Noruega) Cuarto árbitro: Tori Penso (Estados Unidos)

Tori Penso (Estados Unidos) Quinto árbitro: Brooke Mayo (Estados Unidos)

Brooke Mayo (Estados Unidos) VAR: Willy Delajod (Francia)

Willy Delajod (Francia) AVAR: Jerome Brisard (Francia)

Jerome Brisard (Francia) SVAR: Dennis Higler (Países Bajos)

Las tablas del Mundial 2026

El fixture del Mundial 2026