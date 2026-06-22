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Mundial 2026

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Noruega y Senegal se enfrentan este lunes 22 de junio por el tercer partido del día en el Mundial 2026. Es un partido clave para ambas selecciones pensando en la clasificación a los dieciseisavos de final.

Noruega y Senegal se enfrentan por el Mundial 2026
© Getty ImagesNoruega y Senegal se enfrentan por el Mundial 2026

Noruega y Senegal se enfrentan este lunes 22 de junio por el tercer partido del día en el Mundial 2026. Es un partido clave para ambas selecciones pensando en la clasificación a los dieciseisavos de final.

Noruega viene de golear por 4-1 a Irak y está bien posicionado para avanzar de ronda, sin embargo le quedan los dos partidos más difíciles. Por su parte, Senegal perdió 3-1 con Francia en el debut en la Copa del Mundo y busca recuperarse ante los europeos.

La alineación de Noruega

  • Örjan Nyland
  • Julian Ryerson
  • Kristoffer Ajer
  • Torbjörn Heggem
  • David Moller Wolfe
  • Martin Odegaard
  • Sander Berge
  • Fredrik Aursnes
  • Antonio Nusa
  • Alexander Sorloth
  • Erling Haaland

La alineación de Senegal

  • Edouard Mendy
  • Kalidou Koulibaly
  • Moussa Niakhate
  • El Hadji Malick Diouf
  • Krepin Diatta
  • Idrissa Gueye
  • Pape Gueye
  • Ismaila Sarr
  • Lamine Camara
  • Sadio Mané
  • Nicolas Jackson
Patricio Hechem
Patricio Hechem
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