Noruega y Senegal se enfrentan este lunes 22 de junio por el tercer partido del día en el Mundial 2026. Es un partido clave para ambas selecciones pensando en la clasificación a los dieciseisavos de final.

Noruega y Senegal se enfrentan este lunes 22 de junio por el tercer partido del día en el Mundial 2026. Es un partido clave para ambas selecciones pensando en la clasificación a los dieciseisavos de final.

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Noruega viene de golear por 4-1 a Irak y está bien posicionado para avanzar de ronda, sin embargo le quedan los dos partidos más difíciles. Por su parte, Senegal perdió 3-1 con Francia en el debut en la Copa del Mundo y busca recuperarse ante los europeos.

La alineación de Noruega

Örjan Nyland

Julian Ryerson

Kristoffer Ajer

Torbjörn Heggem

David Moller Wolfe

Martin Odegaard

Sander Berge

Fredrik Aursnes

Antonio Nusa

Alexander Sorloth

Erling Haaland

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La alineación de Senegal