Noruega y Senegal se enfrentan este lunes 22 de junio por el tercer partido del día en el Mundial 2026. Es un partido clave para ambas selecciones pensando en la clasificación a los dieciseisavos de final.
Noruega viene de golear por 4-1 a Irak y está bien posicionado para avanzar de ronda, sin embargo le quedan los dos partidos más difíciles. Por su parte, Senegal perdió 3-1 con Francia en el debut en la Copa del Mundo y busca recuperarse ante los europeos.
La alineación de Noruega
- Örjan Nyland
- Julian Ryerson
- Kristoffer Ajer
- Torbjörn Heggem
- David Moller Wolfe
- Martin Odegaard
- Sander Berge
- Fredrik Aursnes
- Antonio Nusa
- Alexander Sorloth
- Erling Haaland
La alineación de Senegal
- Edouard Mendy
- Kalidou Koulibaly
- Moussa Niakhate
- El Hadji Malick Diouf
- Krepin Diatta
- Idrissa Gueye
- Pape Gueye
- Ismaila Sarr
- Lamine Camara
- Sadio Mané
- Nicolas Jackson