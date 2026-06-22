Ronaldo Nazário se rindió ante Messi por su récord goleador en Mundiales: “A los 38 yo pesaba 120 kilos”

El astro brasileño se vio superado en la tabla histórica de artilleros, pero no escatimó en elogios para el argentino por su presente.

Con la victoria ante Austria, la Selección Argentina se aseguró su pasaje a los 16avos de final del Mundial 2026. Los campeones del mundo siguen firmes en su defensa del título, pero fue Lionel Messi el que se llevó todos los elogios por otro partido para la historia.

Luego de haberle convertido tres tantos a Argelia en la presentación de la Albiceleste, el delantero de Inter Miami sumó dos gritos más a su cuenta personal este lunes ante los europeos. Así, Messi llegó a 18 goles en Mundiales, superando a Miroslav Klose, a quien había empatado en el debut de Argentina.

Mientras el planeta no deja de sorprenderse por lo que la Pulga logra a dos días de cumplir 39 años, Ronaldo Nazário le concedió una entrevista a L’Equipe en la que se rindió a los pies del argentino por su presente y por todo lo que logró en más de 20 años de dominio del deporte más popular.

“Para los dioses del fútbol, esta es una estadística que demuestra que ha superado a todos los demás. Si alguien merece el título de máximo goleador histórico de la Copa del Mundo definitivamente es Messi”, comenzó el brasileño, dos veces campeón del mundo. Y remató con sorpresa: “¡Tiene 38 años, Dios mío! A los 38 yo ya me había retirado cuatro años antes y pesaba 120 kilos”.

Messi cerró la victoria ante Austria. (Foto: Getty)

Ronaldo supo ser una de las grandes figuras de la Copa del Mundo de la FIFA y acumuló 15 gritos, posicionándose solo detrás de Klose como goleador del evento. Además de Messi, Mbappé coquetea con el récord. El francés llegó este lunes a 16 tantos, superó al brasileño, alcanzó al alemán y ahora persigue al argentino en un mano a mano para la historia.

Publicidad

Los máximos goleadores de la historia de los Mundiales

Lionel Messi: 18 goles (2006-2014-2018-2022-2026) Kylian Mbappé: 16 goles (2018-2022-2026) Miroslav Klose: 16 goles (2002-2006-2010-2014) Ronaldo Nazário: 15 goles (1998-2002-2006) Gerd Müller: 14 goles (1970-1974)

Datos clave