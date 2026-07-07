Quién es el DT de Egipto que enfrenta a la Selección Argentina en el Mundial 2026

Los Faraones volvieron a la Copa del Mundo y serán dirigidos por un histórico de su país.

Tras ausentarse en Qatar 2022, de la mano de Mohamed Salah, la Selección de Egipto volvió a clasificar a un Mundial. En esta oportunidad, disputó el Grupo G, en el que se enfrentó a la Selección de Bélgica, Irán y Nueva Zelanda y logró conseguir el boleto a los 16avos de final de manera histórica. Además, clasificó a 8vos luego vencer a Australia en el primer mata-mata.

Para este certamen, el encargado de comandar al seleccionado egipcio es un histórico del país como Hossam Hassan, quien cuenta con el récord de ser el máximo anotador histórico de la misma. En su nuevo rol como entrenador, también está escribiendo páginas doradas con su país.

Tras asumir en 2024, el DT de 59 años cuenta con una extensa trayectoria y este es su primer Mundial. Además, es el segundo certamen en el que dirige a Egipto, ya que disputó la Copa Africana de Naciones, donde llegaron a semifinales y perdieron ante Senegal por 1 a 0.

La trayectoria de Hossam Hassan como entrenador

El egipcio de 59 años inició su carrera como entrenador en 2008 y tiene una larga trayectoria a nivel clubes, así como también en selecciones, ya que antes de pasar por Egipto dirigió a Jordania en 2014. Desde 2024 está ligado a los Faraones y tiene vínculo hasta el 31 de diciembre de este año.

El Masry – 2008

– 2008 Telecom Egypt – 2009

– 2009 Zamalek – 2009 a 2011

– 2009 a 2011 Ismaily – 2011

– 2011 El Masry – 2012

– 2012 El Makasa – 2013

– 2013 Selección de Jordania – 2013 a 2014

– 2013 a 2014 Zamalek – 2014

– 2014 Ittihad Alex – 2014 a 2015

– 2014 a 2015 El Masry – 2015 a 2018

– 2015 a 2018 Pyramids FC – 2018 a 2019

– 2018 a 2019 Smouha – 2019 a 2020

– 2019 a 2020 Ittihad Alex – 2020 a 2022

– 2020 a 2022 El Masry – 2022 a 2023

– 2022 a 2023 Modern Future – 2024

– 2024 Selección de Egipto – 2024 a la actualidad: 34 partidos, 19 victorias, 10 empates y 5 derrotas.

Los títulos de Hossam Hassan como entrenador

A pesar de su extensa trayectoria como entrenador, Hassan no cuenta con títulos en su palmarés. Con la Selección de Egipto cosechó un cuarto puesto en la última Copa Africana de Naciones tras perder en el partido por el tercer y cuarto lugar con Nigeria por penales.