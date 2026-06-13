¿Quién es el DT de Haití en el Mundial 2026?

Con el sueño intacto de dar el gran golpe y superar la fase de grupos para meterse en los dieciseisavos de final, la Selección de Haití dice presente en el Mundial 2026. La responsabilidad de guiar a los caribeños en esta cita recae sobre los hombros de Sébastien Migné, el elegido para comandar el barco.

Asumiendo las riendas en marzo de 2024, el técnico francés es el encargado de trazar el rumbo táctico del conjunto centroamericano. Con un largo recorrido en los bancos que comenzó a principios de siglo, Migné se forjó principalmente como un gran conocedor del fútbol internacional africano antes de dar el salto definitivo como entrenador principal.

Para el DT europeo, esta Copa del Mundo representa una oportunidad inmejorable de hacer historia. Tras muchos años de aprendizaje y de liderar distintos proyectos en seleccionados emergentes, busca aplicar toda su experiencia para convertir a Haití en un equipo aguerrido y difícil de superar en el torneo.

La trayectoria de Sébastien Migné como entrenador

El francés posee un currículum muy particular. Si bien cuenta con una enorme experiencia de más de una década como segundo entrenador (siendo un histórico ayudante de campo en diversas selecciones nacionales y clubes europeos), su camino como director técnico principal lo ha llevado a explorar desafíos de un perfil mucho más exótico.

Congo – 2017 a 2018: 7 partidos, con 0 victorias, 3 empates y 4 derrotas.

– 2017 a 2018: 7 partidos, con 0 victorias, 3 empates y 4 derrotas. Kenia – 2018 a 2019: 16 partidos, con 8 victorias, 2 empates y 6 derrotas.

– 2018 a 2019: 16 partidos, con 8 victorias, 2 empates y 6 derrotas. Guinea Ecuatorial – 2019 a 2020: 2 partidos, con 0 victorias, 0 empates y 2 derrotas.

– 2019 a 2020: 2 partidos, con 0 victorias, 0 empates y 2 derrotas. Marumo (Sáf) – 2021: 5 partidos, con 0 victorias, 2 empates y 3 derrotas.

– 2021: 5 partidos, con 0 victorias, 2 empates y 3 derrotas. Selección de Haití – 2024 al día de hoy: 24 partidos, con 13 victorias, 5 empates y 6 derrotas.

Sus títulos como DT

Hasta el momento, Sébastien Migné no ha logrado sumar títulos oficiales a sus vitrinas en su rol de entrenador principal. Sin embargo, su valioso aporte como asistente técnico durante más de quince años le ha otorgado un profundo conocimiento táctico y una gran capacidad para gestionar grupos en contextos internacionales sumamente exigentes, herramientas que ahora busca plasmar al mando de Haití.