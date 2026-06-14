¿Quién es el DT de Japón en el Mundial 2026?

Al igual que en Qatar 2022, Hajime Moriyasu es el encargado de llevar al seleccionado asiático a lo más alto.

Con el objetivo de seguir mejorando sus campañas en la Copa del Mundo, la Selección de Japón se prepara para afrontar el Grupo F, en el que se medirá frente a la Selección de Países Bajos, Suecia y Túnez en búsqueda de un boleto a los 16avos de final del certamen.

Tal como en Qatar 2022, Hajime Moriyasu será el entrenador del seleccionado japonés, que en su última presentación en un Mundial quedó afuera en los octavos de final tras perder por penales con la Selección de Croacia luego de empatar 1 a 1 en los 120 minutos reglamentarios.

Moriyasu asumió como entrenador de Japón en julio de 2018, luego del Mundial de Rusia ya que era el ayudante de campo de Akira Nishino, y lleva ocho años al mando del combinado asiático, en un trabajo que trajo resultados históricos para su país, ya que logró ganarle a España y Alemania.

La trayectoria de Hajime Moriyasu como entrenador

Moriyasu inició su carrera como entrenador en 2004, cuando asumió como ayudante de campo en Sanfrecce Hiroshima. Esta no es su primera experiencia con la Selección de Japón, ya que fue el entrenador de a Sub 20 en el Mundial 2007 y dirigió el Campeonato Juvenil de la AFC en 2006. Además, en 2018 fue ayudante de campo en el Mundial de Rusia y también dirigió a la Sub 23 en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Sanfrecce Hiroshima – 2012 a 2017: 265 partidos, 128 victorias, 55 empates y 82 derrotas.

– 2012 a 2017: 265 partidos, 128 victorias, 55 empates y 82 derrotas. Selección de Japón Sub 21 – 2017 a 2018: 4 partidos, 3 victorias y una derrota.

– 2017 a 2018: 4 partidos, 3 victorias y una derrota. Selección de Japón – 2018 a la actualidad: 104 partidos, 73 victorias, 13 empates y 18 derrotas.

Los títulos de Hajime Moriyasu como entrenador

Liga de Japón x3 (Sanfrecce Hiroshima): 2011/12, 2012/13 y 2014/15.

Supercopa de Japón x3 (Sanfrecce Hiroshima): 2012/13, 2013/14 y 2015/16.

Copa de Asia Oriental EAFF x2 (Selección Japón): 2022 y 2025.