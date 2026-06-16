¿Quién es el DT de la Selección de Irak en el Mundial 2026?

Será la tercera Copa del Mundo para el australiano, segunda como entrenador principal.

La Selección de Irak hace su estreno este martes en el segundo Mundial de toda su historia, al que logró clasificarse teniendo que pasar por el Repechaje Internacional en marzo, gracias a su victoria 2-1 sobre Bolivia. Su rival en el debut es Noruega, en un partido que se celebra en el Boston Gillette Stadium.

Su entrenador es Graham Arnold, australiano de 62 años que ya tiene experiencia en Copas del Mundo habiendo sido asistente de Pim Verbeek en la Selección de Australia en Sudáfrica 2010 y primer entrenador en Qatar 2022, certamen en que los Socceros fueron eliminados en octavos de final por Argentina.

Arnold fue entrenador de la Selección de Australia en Qatar 2022.

La trayectoria de Graham Arnold como entrenador

La carrera de Graham Arnold como entrenador ha sido mucho más importante a nivel de selecciones que a nivel de clubes, pues solo dirigió al Central Coast Mariners y Sydney FC de Australia, además del Vegalta Sendai en Japón.

Selección de Australia – 2006 a 2007 (interino): 15 partidos, con 6 victorias, 4 empates y 5 derrotas.

15 partidos, con 6 victorias, 4 empates y 5 derrotas. Central Coast Mariners – 2010 a 2013: 114 partidos, con 55 victorias, 30 empates y 29 derrotas.

114 partidos, con 55 victorias, 30 empates y 29 derrotas. Vegalta Sendai – 2014: 8 partidos, con 3 empates y 5 derrotas.

8 partidos, con 3 empates y 5 derrotas. Sydney FC – 2014 a 2018: 142 partidos, con 81 victorias, 34 empates y 27 derrotas.

142 partidos, con 81 victorias, 34 empates y 27 derrotas. Selección de Australia Sub 23 – 2018 a 2021: 9 partidos, con 5 victorias, 3 empates y 1 derrota.

9 partidos, con 5 victorias, 3 empates y 1 derrota. Selección de Australia – 2018 a 2024: 57 partidos, con 37 victorias, 7 empates y 13 derrotas.

57 partidos, con 37 victorias, 7 empates y 13 derrotas. Selección de Irak – 2025 a la actualidad: 6 partidos, con 4 triunfos, 1 empate y 1 derrota.

Sus títulos como entrenador

Graham Arnold conquistó la A League de Australia con Central Coast Mariners en la temporada 2012/2013 y un bicampeonato de FFA Cup con Sydney FC, en 2016 y 2017. A título personal, fue nombrado entrenador del año en la A League en 2012.

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