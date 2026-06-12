¿Quién es el DT de la Selección de Paraguay en el Mundial 2026?

Será la segunda Copa del Mundo para el entrenador de 63 años que inició su carrera en la Segunda División del fútbol argentino.

La Selección de Paraguay hace este viernes 12 de junio su estreno en el Mundial 2026, midiéndose nada menos que ante el principal de los tres anfitriones del certamen FIFA, Estados Unidos, desde las 22.00 de Argentina en el SoFi Stadium de Los Angeles.

Su entrenador es Gustavo Alfaro, de amplio recorrido tanto en el fútbol argentino, donde llegó a dirigir equipos como San Lorenzo y Boca, como a nivel internacional, pues también comandó a los seleccionados de Ecuador y Costa Rica.

Alfaro, de 63 años, asumió al frente del seleccionado paraguayo en agosto de 2024. Consiguió victorias ante Brasil, Argentina y Uruguay en unas Eliminatorias que tenían muy relegado al equipo y terminó clasificándolo al Mundial, en la sexta posición.

Llega con experiencia previa dirigiendo en una Copa del Mundo, porque fue el encargado de conducir a la Selección de Ecuador en Qatar 2022. Aunque se estrenó allí con una victoria 2-0 sobre el seleccionado local y le sacó un empate 1-1 a Países Bajos, no pudo avanzar más allá de la fase de grupos producto de la derrota 2-1 ante Senegal en la fecha final.

La trayectoria de Gustavo Alfaro como entrenador

Gustavo Alfaro se hizo de abajo, dirigiendo a Atlético Rafaela y Quilmes en la Segunda División del fútbol argentino entre 1992 y 2000. Su primer equipo en Primera fue Belgrano de Córdoba y poco a poco fue dando pasos hacia algunos de los más importantes del país, como San Lorenzo y Boca. A nivel de clubes, solo hizo una experiencia en el exterior con Al Ahli de Arabia Saudita, pero luego le tocó conducir a las selecciones de Ecuador, Costa Rica y Paraguay.

Gustavo Alfaro le devolvió la confianza a la Selección de Paraguay.

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Atlético Rafaela – 1992 a 1995 / 1998 a 2000: 198 partidos, con 77 triunfos, 63 empates y 58 derrotas.

198 partidos, con 77 triunfos, 63 empates y 58 derrotas. Quilmes – 1996 a 1997 / 2002 a 2005: 153 partidos, con 62 victorias, 47 empates y 54 derrotas.

153 partidos, con 62 victorias, 47 empates y 54 derrotas. Belgrano – 2001: 14 partidos, con 2 victorias, 5 empates y 7 derrotas.

14 partidos, con 2 victorias, 5 empates y 7 derrotas. Olimpo – 2001 a 2002: 24 partidos, con 13 victorias, 7 empates y 4 derrotas.

24 partidos, con 13 victorias, 7 empates y 4 derrotas. San Lorenzo – 2005 a 2006: 22 partidos, con 8 victorias, 5 empates y 9 derrotas.

22 partidos, con 8 victorias, 5 empates y 9 derrotas. Arsenal – 2006 a 2008 / 2010 a 2014: 222 partidos, con 90 victorias, 62 empates y 70 derrotas.

222 partidos, con 90 victorias, 62 empates y 70 derrotas. Rosario Central – 2008 a 2009: 14 partidos, con 2 victorias, 2 empates y 10 derrotas.

14 partidos, con 2 victorias, 2 empates y 10 derrotas. Al Ahli (AS) – 2009 a 2010: 12 partidos, con 4 victorias, 4 empates y 4 derrotas.

12 partidos, con 4 victorias, 4 empates y 4 derrotas. Tigre – 2014 a 2015: 43 partidos, con 19 victorias, 11 empates y 13 derrotas.

43 partidos, con 19 victorias, 11 empates y 13 derrotas. Gimnasia de La Plata – 2016 a 2017: 32 partidos, con 12 victorias, 10 empates y 10 derrotas.

32 partidos, con 12 victorias, 10 empates y 10 derrotas. Huracán – 2017 a 2019: 41 partidos, con 20 victorias, 14 empates y 7 derrotas.

41 partidos, con 20 victorias, 14 empates y 7 derrotas. Boca – 2018 a 2020: 50 partidos, con 27 victorias, 16 empates y 7 derrotas.

50 partidos, con 27 victorias, 16 empates y 7 derrotas. Selección de Ecuador – 2020 a 2022: 35 partidos, con 12 victorias, 14 empates y 9 derrotas.

35 partidos, con 12 victorias, 14 empates y 9 derrotas. Selección de Costa Rica – 2023 a 2024: 11 partidos, con 5 victorias, 2 empates y 4 derrotas.

11 partidos, con 5 victorias, 2 empates y 4 derrotas. Selección de Paraguay – 2024 a la actualidad: 19 partidos, con 9 victorias, 6 empates y 4 derrotas.

Sus títulos como DT

Gustavo Alfaro consiguió 7 títulos en su carrera como entrenador: Primera B Nacional con Olimpo en 2002, Copa Sudamericana 2007 con Arsenal, Clausura 2012, Supercopa Argentina 2012 y Copa Argentina 2013 con Arsenal, Supercopa Argentina 2018 y Primera División 2020 con Boca.

Data clave

Paraguay debuta este viernes ante Estados Unidos en el Mundial 2026.

debuta este viernes ante Estados Unidos en el Mundial 2026. Gustavo Alfaro clasificó al seleccionado paraguayo en la sexta posición.

clasificó al seleccionado paraguayo en la sexta posición. 7 títulos obtuvo el entrenador durante su trayectoria en diversos clubes.