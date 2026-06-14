Vitinha: ”Firmo un Argentina vs. Portugal en la Final”

El talentoso futbolista de Portugal y del PSG se refirií al hipotético escenario en el que tenga que enfrentar a la Albiceleste el 19 de julio en Nueva Jersey.

La Copa del Mundo comenzó hace tan solo 3 días, pero ya el ambiente del fútbol, así como lo hizo desde que se llevó a cabo el sorteo para confeccionar la fase de grupos y el cuadro de las instancias de eliminación en diciembre del 2025, ya especula con la chance de un cruce entre la Selección Argentina y su similar de Portugal.

Es decir, podría ser un enfrentamiento, posiblemente el último, entre Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, una de las principales (o tal vez la principal) rivalidades entre protagonistas de la historia del deporte rey. Y si bien hay una chance de que se midan en los Cuartos de Final, depende como se den los resultados de los partidos en los diferentes grupos también pueden quedar cara a cara en la Final del 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

A propósito, el que compartió su percepción fue Vitinha, el talentoso mediocampista/delantero del París Saint-Germain y de, justamente, Portugal. ”Primero me gustaría muchísimo jugar una final”, comentó con una sonrisa tras la consulta que recibió al respecto en la conferencia de prensa que brndó este sábado 13 de junio.

Y además, siempre en relación con el duelo que tendría nuevamente a los respectivos ídolos del Barcelona y Real Madrid frente a frente disputando, nada más ni nada menos, que el trofeo más importante del fútbol, añadió: ”Si me dices que hay un Argentina-Portugal en la final, yo firmo”. Aunque aclaró: ”La Final todavía está lejos, primero tenemos que pensar en Cabo Verde”.

Vitinha junto a Cristiano Ronaldo, Bernardo Silva y Ruben Dias. Getty Images.

Por otro lado, comentó su sensación por ser parte del selecto grupo de jugadores que compartió vestuario con los dos. Con la Pulga en el PSG y con el Bicho en el combinado nacional: ”Es un placer enorme para mí haber jugado con los dos más grandes de la historia, como creo que piensan todos, Cristiano y Messi”.

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El cronograma de Portugal en la Copa del Mundo 2026

La selección de Portugal, liderada por Roberto Martínez y con Cristiano Ronaldo disputando su histórica sexta Copa del Mundo, ya tiene definido su cronograma dentro del Grupo K en el Mundial de 2026. El combinado luso iniciará su camino el próximo miércoles 17 de junio enfrentando a la República Democrática del Congo en el Estadio de Houston. En ese mismo recinto texano, disputará su segundo encuentro el martes 23 de junio frente a Uzbekistán. Finalmente, cerrará la fase de grupos el sábado 27 de junio midiéndose ante Colombia en el Hard Rock Stadium de Miami, en un partido que se perfila como el cruce decisivo para definir el liderato del grupo antes de encarar las fases de eliminación directa.

En síntesis