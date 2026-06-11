¿Quién es el DT de República Checa en el Mundial 2026?

Miroslav Koubek tiene una extensa carrera en el fútbol de Chequia y está al frente del gran desafío de superar la fase de grupos.

Con la mira puesta en superar la ronda inicial y alcanzar los dieciseisavos de final, la República Checa llega al Mundial 2026 dispuesta a dejar su huella. El principal responsable de guiar al combinado nacional en su regreso tras cuatro ediciones de ausencia es su entrenador, el experimentado Miroslav Koubek.

En funciones desde diciembre de 2025, Koubek es el responsable de la dirección técnica del combinado europeo. El estratega lleva más de tres décadas trabajando en los banquillos, empezando sus primeros pasos a finales de la década de los 80 y forjando una extensísima trayectoria en el fútbol de su país.

El DT está afrontando un enorme desafío al frente de la República Checa en esta Copa del Mundo. A diferencia de otros técnicos, su oportunidad en la selección absoluta le llega como premio a la madurez de su carrera, buscando plasmar todo su éxito a nivel de clubes en el máximo escenario internacional.

La trayectoria de Miroslav Koubek como entrenador

El checo tiene una extensa y destacada carrera como entrenador, la cual ha desarrollado casi en su totalidad dentro de su país natal. Ha dirigido a numerosos e importantes clubes de la liga checa, consolidándose como uno de los técnicos más respetados del medio local.

Caslav (Che) – 2008 a 2009: 30 partidos, con 16 victorias, 8 empates y 6 derrotas.

– 2008 a 2009: 30 partidos, con 16 victorias, 8 empates y 6 derrotas. Banik Ostrava (Che) – 2009 a 2010: 42 partidos, con 18 victorias, 12 empates y 12 derrotas.

– 2009 a 2010: 42 partidos, con 18 victorias, 12 empates y 12 derrotas. Mlada Boleslav (Che) – 2011 a 2012: 48 partidos, con 20 victorias, 9 empates y 19 derrotas.

– 2011 a 2012: 48 partidos, con 20 victorias, 9 empates y 19 derrotas. Slavia Praga (Che) – 2013 a 2014: 28 partidos, con 12 victorias, 4 empates y 12 derrotas.

– 2013 a 2014: 28 partidos, con 12 victorias, 4 empates y 12 derrotas. Selección de República Checa Sub-19 – 2014: 7 partidos, con 5 victorias, 1 empate y 1 derrota.

– 2014: 7 partidos, con 5 victorias, 1 empate y 1 derrota. Bohemians 1905 (Che) – 2016 a 2017: 26 partidos, con 6 victorias, 8 empates y 12 derrotas.

– 2016 a 2017: 26 partidos, con 6 victorias, 8 empates y 12 derrotas. Hradec Kralove (Che) – 2021 a 2023: 66 partidos, con 24 victorias, 17 empates y 25 derrotas.

– 2021 a 2023: 66 partidos, con 24 victorias, 17 empates y 25 derrotas. Viktoria Plzen (Che) – 2000 a 2001 / 2014 a 2016 / 2023 a 2025: 205 partidos, con 120 victorias, 38 empates y 47 derrotas.

– 2000 a 2001 / 2014 a 2016 / 2023 a 2025: 205 partidos, con 120 victorias, 38 empates y 47 derrotas. Selección de la República Checa – 2025 al día de hoy: 4 partidos, con 4 victorias, 0 empates y 0 derrotas.

Sus títulos como DT

Miroslav Koubek ha conseguido un total de dos títulos importantes a lo largo de su carrera como entrenador: conquistó la Primera División de la República Checa en la temporada 2014/15 al mando del FC Viktoria Plzen. Además, se coronó campeón de la Segunda División checa en la temporada 2005/06 dirigiendo al SK Kladno.