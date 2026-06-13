¿Quién es el DT de Suiza en el Mundial 2026?

La Selección de Suiza asume el desafío del Mundial 2026 con el claro objetivo de ser protagonista y llegar más lejos que nunca. Luego de eliminaciones en octavos de final en las últimas tres ediciones, el entrenador designado para encabezar esta ambiciosa campaña es Murat Yakin, un nombre de enorme peso en el fútbol de su país.

A cargo del equipo desde agosto de 2021, el técnico lidera el proyecto futbolístico del seleccionado por segunda Copa del Mundo consecutiva. Luego de una notable carrera como jugador, en la que se destacó como defensor central, lleva más de una década y media dirigiendo en el viejo continente y va en busca de, como mínimo, los cuartos de final, algo que le es esquivo a los helvéticos desde 1954, cuando fueron anfitriones de la competición.

Murat Yakin tiene el objetivo de alcanzar los cuartos de final. (Getty)

¿Quién es Murat Yakin, el entrenador de Suiza en el Mundial 2026?

Hijo de inmigrantes turcos, Murat Yakin nació Basilea hace ya 51 años, cuenta con un recorrido de enorme prestigio en el fútbol suizo, habiendo comandado proyectos en la Superliga de Suiza y en la liga de Rusia, antes de dar el salto definitivo al plano de las selecciones nacionales.

En su etapa como futbolista supo defender la camiseta del seleccionado helvético en 49 ocasiones, entre 1994 y 2004, aunque sólo pudo jugar una Eurocopa. Destacó como marcador central y fue cinco veces campeón de la Superliga Suiza (x3 con Basilea; x2 con Grasshopper).

Murat Yakin es hermano del ya retirado volante ofensivo y delantero Hakan Yakin, también internacional con Suiza, quien disputó 87 partidos con la selección y jugó los mundiales de 2006 y 2010. Murat y Hakan Yakin coincidieron a nivel clubes en Grasshopper, Basilea y también en la Selección de Suiza. En esta última, compartieron la Eurocopa 2004.

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Murat Yakin (5) y Hakan Yakin (10) compartiendo selección en Suiza.

Carrera de Murat Yakin como entrenador:

FC Thun (Sui) – 2009 a 2011: 74 partidos.

74 partidos. FC Luzern (Sui) – 2011 a 2012: 46 partidos.

46 partidos. FC Basel (Sui) – 2012 a 2014: 99 partidos.

99 partidos. Spartak Moscú (Rus) – 2014 a 2015: 32 partidos.

32 partidos. FC Schaffhausen (Sui) – 2019 a 2021: 77 partidos.

77 partidos. Selección de Suiza – 2021 al día de hoy: 59 partidos.

Sus títulos como entrenador

Challenge Cup 2010 – FC Thun

– FC Thun Superliga Suiza 2012/13 – FC Basel

– FC Basel Superliga Suiza 2013/14 – FC Basel

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Murat Yakin ostenta tres títulos oficiales de máxima categoría en su palmarés como director técnico, destacándose sus dos campeonatos en la primera división suiza al mando del FC Basel. Los títulos de la Superliga Suiza datan de las temporadas 2012/13 y 2013/14. Además, previamente había conquistado el título de la Challenge League (segunda división suiza) con el FC Thun en 2010.

Cabe recordar que Yakin supo guiar al Basilea a las instancias finales de la UEFA Europa League (semifinales en 2013). En el ámbito de selecciones, logró asentar a Suiza como un equipo duro, superando la fase de grupos en el Mundial 2022 y alcanzando los cuartos de final en la Euro 2024 tras eliminar a Italia en octavos y cayendo en penales contra Inglaterra.