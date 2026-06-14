Por qué Yasin Ayari no festejó el gol de Suecia ante Túnez por el Mundial 2026

El volante marcó el 1-0 de los europeos a los 7 minutos de partido.

Suecia encontró la ventaja rápidamente en su debut en el Mundial ante Túnez, pero la imagen que dejó Yasin Ayari trascendió el resultado. A los siete minutos de juego por el Grupo F, el mediocampista sacó una espectacular volea desde afuera del área para abrir el marcador, aunque inmediatamente evitó festejar y levantó las manos en señal de disculpa.

El gesto tuvo una explicación familiar. Si bien nació en la ciudad escandinava de Solna, y representa a la selección sueca desde su etapa como juvenil, Ayari es hijo de padres tunecinos y marroquíes, por lo que el encuentro tuvo una carga emocional especial. Lejos de celebrar efusivamente, optó por mostrar respeto hacia el país de origen de parte de su familia.

La acción llegó tras un rebote que quedó suelto en la puerta del área luego de una salida del arquero tunecino Mouhib Chamakh. El volante no dudó y conectó un potente remate que se convirtió en el primer gol de Suecia en la Copa del Mundo y en uno de los tantos más destacados del torneo hasta el momento.

¡GOLAZO DE SUECIA!



Ayari la agarró como SOÑAMOS TODOS: volea infernal para el 1-0 frente a Túnez.

#FIFAWorldCup #MundialEnDSPORTS pic.twitter.com/Goj4jtwV7Z — DSPORTS (@DSports) June 15, 2026

A sus 22 años, Ayari atraviesa uno de los momentos más importantes de su carrera. El futbolista del Brighton de Inglaterra ya había pasado por las selecciones juveniles suecas antes de consolidarse en el combinado mayor, y ahora escribió una página especial en su historia personal con un gol que celebró con respeto y emociones divididas.

Minutos más tarde, cuando recién se cumplía la media hora de juego, Alexander Isak hizo valer su jerarquía y marcó el 2-0 para Suecia con un potente remate desde fuera del área que, con cierta complicidad del arquero, terminó dentro del arco.

Publicidad

El antecedente mundialista de ley del ex

La decisión de Ayari de no festejar su gol ante Túnez recordó inevitablemente a una de las escenas más simbólicas del último Mundiales. En Qatar 2022, el delantero suizo Breel Embolo se convirtió en protagonista de una situación similar durante el encuentro entre Suiza y Camerún por la fase de grupos.

Nacido en Yaundé, Camerún, pero nacionalizado suizo tras emigrar a Europa cuando tenía cinco años, Embolo marcó el único gol de aquel partido. Sin embargo, lejos de celebrar el tanto que le dio la victoria a Suiza, levantó las manos en señal de respeto hacia el país donde nació y pidió disculpas a la afición camerunesa.

Le jour où Breel Embolo a marqué contre le Cameroun en Coupe du Monde sans célébrer par respect pour son pays natal. pic.twitter.com/dBUlkp6bO8 — .🇳🇴 (@Ndiayee0) June 13, 2026

Publicidad

La imagen recorrió el mundo y quedó grabada como uno de los momentos más simbólicos del torneo. Cuatro años después, Ayari protagonizó una escena con una carga emocional muy parecida al convertir frente a Túnez, el país de origen de su padre.