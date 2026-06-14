La Selección de Inglaterra quiere copiar a Argentina en el Mundial 2026: “Crear una hermandad”

Dan Burn reconoció que los dirigidos por Thomas Tuchel buscan el método que sirvió para conquistar la Copa del Mundo en Qatar 2022.

Ya empezó la Copa del Mundo 2026 que mantiene en vilo al ambiente deportivo, por lo que también se tienen en cuenta algunas estrategias poco usuales. En ese sentido, desde la Selección de Inglaterra revelaron que planean realizar el mismo método que Argentina en Qatar 2022. Sin ir más lejos, Dan Burn tomó el micrófono y confesó que buscan hacer lo que ya dio resultado.

Además de tener un buen rendimiento colectivo e individual sobre el campo de juego, no caben dudas de la unión entre los futbolistas fue que uno de los pilares del combinado que comanda tácticamente Lionel Scaloni. Por ese motivo, los dirigidos por Thomas Tuchel apelarán a llevar a cabo una planificación muy parecida, con la intención de que repercuta en el nivel del equipo.

La delegación de Inglaterra en el Mundial 2026. (@England)

Lo cierto es que, en una entrevista exclusiva con Hayter TV, Burn manifestó: “Hemos hecho mucho hincapié en eso desde la primera concentración que tuvimos juntos: en crear una hermandad y mantenernos unidos“. Inmediatamente, agregó: “Siento que, muchas veces, los equipos que terminan ganando torneos son precisamente los que tienen los vínculos más fuertes“.

No conforme con esa declaración, puso el ejemplo perfecto para explicarlo. “Ves a Argentina en el último Mundial y daba la sensación de que todos estaban luchando los unos por los otros“, reconoció el experimentado defensor que es polifuncional. Pocos segundos más tarde, también añadió: “Eso es lo que nosotros queremos lograr. Y creo que a veces es difícil“.

Los futbolistas de la Selección Argentina. (Getty Images)

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En la misma línea que lo mencionado anteriormente, amplió su discurso. “No nos vemos durante largos períodos de tiempo y las conversaciones suelen ser bastante superficiales“, confesó sobre la intimidad del vestuario de Inglaterra. Luego de eso, el zaguero central soltó: “Normalmente es solo un ‘Hola, ¿Cómo estás?’. Pero se trata de intentar conocernos a un nivel más profundo“.

El nacido el 9 de mayo de 1992 en Blyth, en la región norte del país, jugará su primer Mundial con 34 años. De hecho, debutó en la Mayor con 32 años, a raíz de su gran nivel con la camiseta de Newcastle. A su vez, hay que resaltar que apenas tiene 8 partidos en la Selección de Inglaterra, pero sobran evidencias que está muy bien considerado por Thomas Tuchel en este ciclo reciente.

Dan Burn en la Selección de Inglaterra. (Getty Images)

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