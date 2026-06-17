¿Quién es el DT de Uzbekistán en el Mundial 2026?

El encargado de liderar a los asiáticos en su histórico debut en la cita máxima es nada más ni nada menos que el italiano Fabio Cannavaro. Un repaso de su carrera.

La Selección de Uzbekistán asume el desafío del Mundial 2026 con el claro objetivo de dejar su huella en lo que será su primera participación absoluta en la cita máxima del fútbol. El entrenador designado para encabezar esta histórica campaña es Fabio Cannavaro, un nombre que impone un respeto inmenso tanto por su estatus de leyenda como jugador como por su vasta experiencia dirigiendo en el continente asiático.

A cargo del equipo, el técnico italiano lidera el ambicioso proyecto futbolístico de los Lobos Blancos. Luego de una carrera insuperable como defensor central, en la que tocó el cielo con las manos al levantar la Copa del Mundo en 2006 y ganar el Balón de Oro, lleva una década dirigiendo y moldeando equipos, con un profundo conocimiento del fútbol asiático.

Para el estratega de 52 años, esta Copa del Mundo representa un hito emocional y profesional: su regreso a la máxima competencia del fútbol, pero esta vez desde el banquillo. Después de consolidar un grupo férreo y ordenado que logró el tan ansiado boleto en las Eliminatorias Asiáticas, buscará dar la gran sorpresa en el Grupo K (donde se medirá ante Portugal, Colombia y RD Congo) y soñar con guiar a Uzbekistán hacia los octavos de final en su debut.

Fabio Cannavaro, DT de Uzbekistán (Getty)

La trayectoria de Fabio Cannavaro como entrenador

El nacido en Nápoles cuenta con un recorrido particular, habiendo forjado gran parte de su carrera como entrenador en la emergente liga de China y en Medio Oriente, con recientes saltos al fútbol italiano, antes de asumir el enorme reto de la selección nacional uzbeka.

Guangzhou Evergrande (Chn) – 2014 a 2015 y 2017 a 2021: 148 partidos, con 90 victorias, 29 empates y 29 derrotas (en sus dos ciclos).

– 2014 a 2015 y 2017 a 2021: 148 partidos, con 90 victorias, 29 empates y 29 derrotas (en sus dos ciclos). Al-Nassr (KSA) – 2015 a 2016: 14 partidos, con 6 victorias, 5 empates y 3 derrotas.

– 2015 a 2016: 14 partidos, con 6 victorias, 5 empates y 3 derrotas. Tianjin Quanjian (Chn) – 2016 a 2017: 50 partidos, con 28 victorias, 10 empates y 12 derrotas.

– 2016 a 2017: 50 partidos, con 28 victorias, 10 empates y 12 derrotas. Selección de China – 2019 (interino): 2 partidos, con 2 derrotas.

– 2019 (interino): 2 partidos, con 2 derrotas. Benevento (Ita) – 2022 a 2023: 17 partidos, con 3 victorias, 7 empates y 7 derrotas.

– 2022 a 2023: 17 partidos, con 3 victorias, 7 empates y 7 derrotas. Udinese (Ita) – 2024: 6 partidos, con 2 victorias, 3 empates y 1 derrota.

– 2024: 6 partidos, con 2 victorias, 3 empates y 1 derrota. Dinamo Zagreb (Cro) – 2024 a 2025: 14 partidos, con 7 victorias, 2 empates y 5 derrotas.

Selección de Uzbekistán – 2025 al día de hoy: 8 partidos, con 5 victorias, 0 empates y 3 derrotas.

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(Estadísticas aproximadas en la previa del inicio del Mundial 2026).

Lista de Uzbekistán para el Mundial 2026