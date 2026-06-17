¿Cómo clasificó Uzbekistán al Mundial 2026? Así llega el rival de Colombia en el Grupo K

Los asiáticos son uno de los cuatro seleccionados debutantes de esta Copa del Mundo.

Bajo la importante ala del campeón del mundo y ganador del Balón de Oro en 2006, Fabio Cannavaro, la Selección de Uzbekistán debutará en la cita máxima en este Mundial 2026. El conjunto asiático es uno de los cuatro debutantes, junto a Curazao, Cabo Verde y Jordania, y tendrá su estreno este miércoles contra Colombia.

Con Abdukodir Khusanov, defensor del Manchester City, y Eldor Shomurodov del Basaksehir turco, como estandartes, la Selección de Uzbekistán es un conjunto que apuesta por un equipo sólido y correcto en todas sus líneas, más que por lo que pueden hacer sus individualidades. Esta base fue lo que le permitió llegar bastante temprano a la Copa del Mundo.

Fabio Cannavaro es el entrenador de Uzbekistán. (Getty)

Cómo clasificó Uzbekistán al Mundial 2026

Para el Mundial 2026, la AFC (Confederación Asiática de Fútbol), tenía seis plazas directas de clasificación a la Copa del Mundo, y una para el repechaje internacional, a repartir entre las 46 selecciones participantes del continente. Las primeras seis serían otorgadas a los equipos que terminen en primer y segundo lugar de cada uno de los tres grupos de la Fase 3.

FASE 1 Y FASE 2

Para ello, Uzbekistán primero debió superar la Fase 2, ya que la Fase 1 sólo las jugaron las selecciones de peor Ranking FIFA de la Confederación. En esa Fase 2, Uzbekistán igualó a 14 puntos en la cima del Grupo E con Irán, y ambos avanzaron a la Fase 3, dejando por el camino a Turmenistán y Hong Kong.

Uzbekistán está en el Mundial 2026. Su primera Copa del Mundo. (Getty)

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FASE 3

Aquí, los 18 equipos clasificados desde la Fase 2 fueron ubicados en tres grupos de seis equipos cada uno. Los dos primeros de cada grupo, conseguirían su boleto directo a la Copa del Mundo. Uzbekistán fue sorteado en el Grupo A, donde volvió a coincidir con Irán, así como con Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Kirguistán y Corea del Norte.

Finalmente, iraníes y uzbekos volverían a dominar y se aseguraron sus tickets para el Mundial 2026. Irán ganó el grupo con 23 puntos, y Uzbekistán cosechó 21, clasificándose en junio pasado para su primera cita mundialista.

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Lista de Uzbekistán para el Mundial 2026

ARQUEROS : Utkir Yusupov (Navbahor Namangan), Botirali Ergashev (Neftchi Fergana) y Abduvokhid Nematov (Nasaf Qarshi).

: Utkir Yusupov (Navbahor Namangan), Botirali Ergashev (Neftchi Fergana) y Abduvokhid Nematov (Nasaf Qarshi). DEFENSORES : Abdukodir Khusanov (Manchester City), Khozhiakbar Alizhonov (Pakhtakor Tashkent), Farrukh Sayfiev (Neftchi Fergana), Rustam Ashurmatov (Esteghlal FC), Sherzod Nasrullaev (Pakhtakor Tashkent), Umar Eshmurodov (Nasaf Qarshi), Avazbek Ulmasaliev (OKMK Almalyq), Jakhongir Urozov (Dinamo Samarkand), Bekhruz Karimov (Surkhon Termez) y Abdulla Abdullaev (Dibba SCC).

: Abdukodir Khusanov (Manchester City), Khozhiakbar Alizhonov (Pakhtakor Tashkent), Farrukh Sayfiev (Neftchi Fergana), Rustam Ashurmatov (Esteghlal FC), Sherzod Nasrullaev (Pakhtakor Tashkent), Umar Eshmurodov (Nasaf Qarshi), Avazbek Ulmasaliev (OKMK Almalyq), Jakhongir Urozov (Dinamo Samarkand), Bekhruz Karimov (Surkhon Termez) y Abdulla Abdullaev (Dibba SCC). VOLANTES : Akmal Mozgovoy (Pakhtakor Tashkent), Otabek Shukurov (FC Baniyas), Jamshid Iskanderov (Neftchi Fergana), Odildzhon Khamrobekov (Tractor FC), Jaloliddin Masharipov (Esteghlal FC), Aziz Ganiev (Al-Bataeh CSC), Sherzod Esanov (FC Bukhara) y Abbosbek Fayzullaev (Basaksehir).

: Akmal Mozgovoy (Pakhtakor Tashkent), Otabek Shukurov (FC Baniyas), Jamshid Iskanderov (Neftchi Fergana), Odildzhon Khamrobekov (Tractor FC), Jaloliddin Masharipov (Esteghlal FC), Aziz Ganiev (Al-Bataeh CSC), Sherzod Esanov (FC Bukhara) y Abbosbek Fayzullaev (Basaksehir). DELANTEROS : Eldor Shomurodov (Basaksehir), Igor Sergeev (Persépolis FC), Azizbek Amanov (Dinamo Samarcanda), Oston Urunov (Persépolis FC) y Dostonbek Khamdamov (Pakhtakor Tashkent).

: Eldor Shomurodov (Basaksehir), Igor Sergeev (Persépolis FC), Azizbek Amanov (Dinamo Samarcanda), Oston Urunov (Persépolis FC) y Dostonbek Khamdamov (Pakhtakor Tashkent). DT: Fabio Cannavaro.

Tabla de posiciones del Grupo K del Mundial 2026

Fixture del Grupo K