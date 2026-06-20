¿Quién es el nuevo DT de Túnez en el Mundial 2026?

Luego de la abrupta decisión de despedir a Sabri Lamouchi, la esperanza tunecina pasó a depender de Hervé Renard. Su historia.

Con la urgencia de enderezar el rumbo tras el debut en la primera fecha, la Selección de Túnez afronta la segunda jornada del Mundial 2026 con la obligación de sumar para mantener vivo el sueño de los dieciseisavos de final. El nuevo encargado del equipo es Hervé Renard, su entrenador recientemente presentado.

El estratega francés asumió la dirección técnica el pasado 16 de junio, en pleno desarrollo de la cita máxima. A sus 57 años, Renard posee un largo recorrido en los bancos del fútbol mundial que se inició a finales de los noventa tras concluir su etapa como futbolista en el SC Draguignan.

Para los fanáticos del fútbol, su nombre evoca directamente un hito histórico: fue el director técnico de Arabia Saudita en el Mundial de Qatar 2022 que sorprendió al planeta entero al vencer a la Selección Argentina. Ahora, busca trasladar esa misma mentalidad ganadora y competitiva al conjunto tunecino en esta situación límite.

La llegada del DT galo se dio bajo un clima de absoluta tensión, ya que la federación tunecina tomó la drástica decisión de despedir a Sabri Lamouchi inmediatamente después de consumarse la derrota en el primer partido de la fase de grupos. Ante la emergencia, las autoridades recurrieron a la jerarquía de Renard, quien firmó un contrato de urgencia con vigencia hasta el 20 de julio de 2026 para intentar obrar el milagro.

La trayectoria de Hervé Renard como entrenador

El francés cuenta con una carrera sumamente prestigiosa y cambiante, con pasos destacados por clubes europeos y, fundamentalmente, por múltiples selecciones nacionales de África y Asia.

Cambridge Utd. (Ing) – 2004: 23 partidos, con 4 victorias, 7 empates y 12 derrotas.

– 2004: 23 partidos, con 4 victorias, 7 empates y 12 derrotas. AS Cherbourg (Fra) – 2005 a 2007: 77 partidos, con 19 victorias, 31 empates y 27 derrotas.

– 2005 a 2007: 77 partidos, con 19 victorias, 31 empates y 27 derrotas. Zambia – 2008 a 2010 / 2011 a 2013: 43 partidos, con 16 victorias, 14 empates y 13 derrotas.

– 2008 a 2010 / 2011 a 2013: 43 partidos, con 16 victorias, 14 empates y 13 derrotas. Angola – 2010: 3 partidos, con 0 victorias, 0 empates y 3 derrotas.

– 2010: 3 partidos, con 0 victorias, 0 empates y 3 derrotas. USM Alger (Arg) – 2011: 22 partidos, con 9 victorias, 7 empates y 6 derrotas.

– 2011: 22 partidos, con 9 victorias, 7 empates y 6 derrotas. FC Sochaux (Fra) – 2013 a 2014: 33 partidos, con 11 victorias, 8 empates y 14 derrotas.

– 2013 a 2014: 33 partidos, con 11 victorias, 8 empates y 14 derrotas. Costa de Marfil – 2014 a 2015: 18 partidos, con 9 victorias, 5 empates y 4 derrotas.

– 2014 a 2015: 18 partidos, con 9 victorias, 5 empates y 4 derrotas. Lille (Fra) – 2015: 14 partidos, con 3 victorias, 7 empates y 4 derrotas.

– 2015: 14 partidos, con 3 victorias, 7 empates y 4 derrotas. Marruecos – 2016 a 2019: 45 partidos, con 25 victorias, 9 empates y 11 derrotas.

– 2016 a 2019: 45 partidos, con 25 victorias, 9 empates y 11 derrotas. Arabia Saudita – 2019 a 2023 / 2024 a 2026: 73 partidos, con 32 victorias, 16 empates y 25 derrotas.

– 2019 a 2023 / 2024 a 2026: 73 partidos, con 32 victorias, 16 empates y 25 derrotas. Selección de Túnez – 2026 al día de hoy: Conducción en curso durante el presente Mundial.

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Sus títulos como DT

Hervé Renard ha logrado escribir páginas doradas en los libros de historia del fútbol internacional, ostentando un hito único en el continente africano. Es el único director técnico que se ha consagrado dos veces campeón de la Copa África con dos países diferentes: alcanzó la gloria por primera vez comandando la gran gesta de la Selección de Zambia en la temporada 2011/12, y repitió la hazaña en la edición 2014/15 al frente de la Selección de Costa de Marfil.