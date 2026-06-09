Quién es Giuliano Simeone: perfil, estadísticas, trayectoria y vida personal del jugador de la Selección Argentina

El hijo del Cholo será uno de los jugadores de segunda generación de la Selección Argentina en esta Copa de Mundo.

Giuliano Simeone se prepara para jugar su primer Mundial con la Selección Argentina. El volante de 23 años será una de las caras de la renovación del equipo que defenderá el título en el certamen que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá.

Tras una temporada en la que logró consolidarse en el primer equipo del Atlético de Madrid, llega con rodaje al Mundial 2026 y con un rendimiento en franco ascenso bajo las órdenes de su padre, Diego Simeone, coronado con un buen nivel en la reciente gira de amistosos previos a la Copa del Mundo.

Giuliano seguirá los pasos del Cholo y jugará el Mundial 2026 con Argentina, como su padre en el 94, 98 y 2002.

Justamente, como hijo del Cholo Simeone, que jugó 11 partidos mundialistas con la Selección Argentina en tres Copas del Mundo (1994, 1998 y 2002); Giuliano se convertirá en uno de los dos jugadores argentinos de segunda generación que estarán en esta edición, junto a Nico Paz.

Con apariciones clave en la Mayor desde su debut y luego de anotar su primer gol oficial ante Brasil en las Eliminatorias, Giuliano busca escribir su propia historia en la Selección Argentina. Su objetivo en Norteamérica será aportar su despliegue físico para extender el inmenso legado familiar, con el sueño intacto de dar el golpe en la máxima cita del fútbol mundial.

Biografía y orígenes: ¿De dónde es, quiénes son los padres y cuántos años tiene Giuliano Simeone?

Fecha de nacimiento : 18 de diciembre de 2002

: 18 de diciembre de 2002 Lugar de nacimiento : Roma, Italia

: Roma, Italia Edad actual : 23 años

: 23 años Nombre de la madre : Carolina Baldini

: Carolina Baldini Nombre del padre : Diego Pablo Simeone

: Diego Pablo Simeone Hermanos: Giovanni, Gianluca, Francesca y Valentina.

Publicidad

Simeone nació en Roma, Italia, ciudad en la que residía su familia debido a que en aquel entonces su padre jugaba para la Lazio. Es el menor de los tres hermanos varones del primer matrimonio del “Cholo” y, al igual que Giovanni y Gianluca, decidió continuar con la tradición familiar dedicándose al fútbol profesional, formándose principalmente en Europa tras un breve paso infantil por las inferiores de River Plate.

Estadísticas y presente tras su última temporada en Atlético de Madrid

Partidos jugados: 42

42 Goles: 8

8 Asistencias: 6

6 Títulos: 0

El camino de Giuliano Simeone en la Selección Argentina

Fecha de debut absoluto: 19 de noviembre de 2024 – Argentina vs. Perú (Eliminatorias Sudamericanas)

19 de noviembre de 2024 – Argentina vs. Perú (Eliminatorias Sudamericanas) Títulos ganados con la Mayor: 0

0 Partidos jugados: 11

11 Goles marcados: 2

2 Mundial anterior: Ninguno (debutante)

Publicidad

¿Qué rol tendrá en el esquema de Lionel Scaloni para el Mundial?

Con la capacidad de hacer toda la banda por derecha e incluso por izquierda, Giuliano Simeone será una de las piezas jóvenes y revulsivas del plantel comandado por Lionel Scaloni. Puede arrancar en el once o entrar desde el banco, y aunque no se espera que sea titular indiscutido, es muy probable que sume buenos minutos en el Mundial.

Giuliano Simeone fue indiscutible en Atlético de Madrid esta temporada. (Getty)

Tal como ocurrió en los últimos amistosos (como frente a Honduras), Giuliano puede aportar entrando desde el banco de suplentes o siendo titular cuando los partidos requieran mayor desequilibrio por las bandas, sacrificio en el retroceso y presión alta; un sello característico de su juego en España.

Publicidad

Cotización, contrato y valor de mercado de Giuliano Simeone

Cuánto vale: según la última actualización de junio de 2026 expuesta por el sitio web especializado Transfermarkt, el delantero tiene un valor de mercado de 40 millones de euros .

según la última actualización de junio de 2026 expuesta por el sitio web especializado Transfermarkt, el delantero tiene un valor de mercado de . Salario: tras su última renovación de contrato en enero de 2026, que lo vincula al conjunto colchonero hasta junio de 2030, su salario experimentó una importante mejora, rondando los 4 millones de euros por temporada.

tras su última renovación de contrato en enero de 2026, que lo vincula al conjunto colchonero hasta junio de 2030, su salario experimentó una importante mejora, rondando los por temporada. Cláusula de rescisión: el Atlético de Madrid blindó a Giuliano Simeone con una cláusula de salida estipulada en 80 millones de euros.

Vida personal: familia, pareja e hijos de Giuliano Simeone

Giuliano e Irene con sus perros, Indio y Bruna.

Desde el año 2020, el delantero mantiene un noviazgo consolidado con Irene Ariza. La joven española, nacida en Madrid y licenciada en Administración y Dirección de Empresas, cultiva un perfil bajo, acompañándolo de cerca tanto en sus logros deportivos como en los momentos más duros (como su fuerte lesión en 2023). Actualmente, la pareja convive en las afueras de la capital española y no tiene hijos.