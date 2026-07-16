Las lágrimas que Messi provocó en Giuliano Simeone tras el triunfo de Argentina ante Inglaterra: “Toca correr por él”

Titular por segunda vez en el Mundial, el jugador se dejó ganar por la emoción al hablar del ejemplo y la inspiración que promueve el capitán de la Selección.

En la previa de la semifinal ante Inglaterra, todos en la Selección Argentina se habían encargado de plantear de las puertas para afuera que no se trataba más que de un partido de fútbol, con el lógico valor agregado de ser definitorio. En el terreno de juego del Mercedes Benz Stadium de Atlanta, no hubo futbolista que no lo jugara como mucho más que eso. Con aciertos y errores, Giuliano Simeone fue uno de los que ingresó a la cancha con las emociones a flor de piel, desde el himno hasta los minutos finales que le tocó sufrir ya en el banco de suplentes.

Titular por segunda vez en el Mundial para enfrentar nada menos que a Inglaterra, el jugador del Atlético de Madrid no negoció jamás el sacrificio y en las declaraciones posteriores a otra remontada épica que hizo posible el equipo de Lionel Scaloni, explicó abordado por las lágrimas una de las razones que lo llevaron a vaciarse: el liderazgo de Lionel Messi.

“Me emociona. Leo tiene 39 años. Tiene todo. Todo lo que un futbolista quiere. Y sigue peleando como el mejor. Así que a nosotros nos toca nada más dejarlo todo, correr por él, correr por toda la Argentina. Y la verdad estamos muy contentos”, dijo el mediocampista que heredó el corazón de papá Cholo, que a su ves es su entrenador en el equipo Colchonero.

🥹 "TIENE 39 AÑOS Y SIGUE PELEANDO COMO EL MEJOR": ¡Giuliano Simeone, emocionado hasta las lágrimas al hablar de Messi! ¡Argentina está en una nueva final del mundo!



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Sabiendo que la de este miércoles no fue una victoria más para la Selección Argentina, Giuliano también dejó un mensaje a los hinchas que mantuvieron el festejo hasta el final del día: “Hay que agradecerles por todo el apoyo, sea en la cancha o en Argentina. Que sigan creyendo, que sigan disfrutando. Ahora tenemos que seguir, descansar e ir con todo el domingo”, manifestó.

Y agregó: “Estoy muy contento por el esfuerzo que hizo el equipo en todo el partido. Los cinco cambios que entraron lo hicieron de manera espectacular. Yo estoy hace muy poquito en la Selección y que los más grandes manden ese mensaje de siempre seguir, de siempre luchar, me pone muy feliz“.

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¿Cuándo y dónde es la final del Mundial 2026?

La final del Mundial 2026 entre las selecciones de Argentina y España se disputará este domingo 19 de julio, desde las 16.00, en el MetLife Stadium de New Jersey. Un día antes, el sábado 18, Inglaterra y España jugarán por el tercer puesto en Miami.

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