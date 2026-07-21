El lamento de Giuliano Simeone tras perder la final del Mundial 2026: “Perdón por no poder llevarles la copa”

Luego de jugar su primer Mundial con la Selección Argentina, Giuliano Simeone regresó al país junto a otros 15 jugadores del plantel comandado por Lionel Scaloni y fue recibido por una multitud que se acercó en la tarde del lunes al Aeropuerto de Ezeiza a pesar de las malas condiciones climáticas.

Previo a este arribo al país, el volante que se desempeña en Atlético de Madrid publicó un posteo en su cuenta de Instagram, en donde mostró su tristeza por no haber podido coronar en la final ante España, en la que entró en el segundo tiempo en lugar de Rodrigo De Paul.

El lamento de Giuliano Simeone en sus redes sociales

“No hay palabras para describir el dolor que siento en estos momentos… Solo perdón por no poder llevarles la Copa y agradecerles por cada aliento durante todo el Mundial, en la cancha y desde la distancia”, inició.

Y agregó: “Gracias a este grupo por haber dejado absolutamente todo en cada partido y el alma por los más de 46 millones de argentinos. Hoy es un momento triste, pero confío que con el tiempo recordaremos con orgullo todo lo que vivimos juntos en este torneo. Felicitaciones a España por la Copa”.

Giuliano Simeone terminó el Mundial con un problema en el tobillo

En plena final contra España, el volante argentino saltó a disputar una pelota y cuando cayó se torció el tobillo de su pierna derecha. Ante esto, terminó jugando los últimos minutos del segundo tiempo suplementario con una renguera producto de esta molestia que finalmente no terminó en una lesión más fuerte.

Publicidad

Datos claves