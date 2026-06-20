Quién es Ma Ning, el “maestro de las tarjetas”, árbitro chino de Ecuador vs. Curazao

El cuerpo arbitral chino tendrá su estreno en la Copa del Mundo, al mando del partido de Ecuador vs. Curazao.

En un partido clave para su futuro en el Mundial 2026, la Selección de Ecuador se enfrenta a su par de Curazao, para cerrar la segunda jornada de acción del Grupo E, entre los dos seleccionados nacionales que perdieron en la primera fecha. El encuentro se disputará en Kansas y será arbitrado por el chino Ma Ning.

Con 47 años de edad, el chino Ma Ning tendrá su estreno en Copas del Mundo, luego de una carrera de ya casi dos décadas en el referato. Ma Ning es reconocido por su estricto nivel de arbitraje, con estadísticas que muestran casi 1600 tarjetas amarillas mostradas y más de 50 expulsiones en alrededor de 400 partidos.

Ma Ning, el chino que arbitrará el partido entre Ecuador y Curazao. (Getty)

Si bien Ma Ning será el único árbitro principal chino en el Mundial 2026, dentro del cuerpo arbitral habrá otros dos compatriotas, el asistente Zhou Fei y el encargado del VAR, Fu Ming. Habrá también colegiados de Qatar, Australia, Italia y Polonia en el encuentro.

Cuerpo arbitral completo de Ecuador vs. Curazao

Árbitro : Ma Ning (China)

: Ma Ning (China) Asistente 1 : Zhou Fei (China)

: Zhou Fei (China) Asistente 2 : Saoud Almaqaleh (Qatar)

: Saoud Almaqaleh (Qatar) 4to árbitro : Campbell-Kirk Kawana-Waugh (Australia)

: Campbell-Kirk Kawana-Waugh (Australia) 5to árbitro : Isaac Trevis (Australia)

: Isaac Trevis (Australia) VAR : Fu Ming (China)

: Fu Ming (China) AVAR : Marco Di Bello (Italia)

: Marco Di Bello (Italia) SVAR: Tomasz Kwiatkowski (Polonia)

Tabla de posiciones del Grupo E

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Fixture del Grupo E