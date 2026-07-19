Quién es Pedro Porro, el lateral derecho de España en la final del Mundial 2026 ante Argentina

El carrilero viene de ser el MVP en las semifinales ante Francia. Un repaso por su carrera.

La Selección Argentina se enfrenta a España en la gran final del Mundial 2026. Entre las múltiples figuras que tiene el combinado europeo en su equipo, con jugadores de la talla de Lamine Yamal, Rodri Hernández, Fabián Ruíz, Pau Cubarsí, y tantos otros.

Ahora bien, en el último compromiso antes de la final, las semis ante Francia, el MVP fue el lateral derecho: Pedro Porro. Nacido en Don Benito, en el municipio de Badajoz, el 13 de septiembre de 1999, el defensor de 26 años se encuentra actualmente en el Tottenham, por lo que es compañero del Cuti Romero en el día a día.

Surgió futbolísticamente en el Peralada de Cataluña, pero rápidamente fue comprado por el City Group, para jugar primeramente en el Girona y luego en Manchester City. En el medio, pasó Real Valladolid, Sporting de Lisboa y desde el 2023 recaló en los Spurs, donde ya lleva disputados 152 partidos en total.

Pedro Porro en este Mundial (Getty)

En la Selección de España jugó 23 partidos y anotó dos goles. Uno de ellos, ante Francia en las semis de este Mundial. Su segundo tanto lo convirtió ante Austria en los 16avos de final. Cabe destacar que esta es su primera Copa del Mundo, ya que no fue convocado al de Qatar.

Las formaciones de Argentina y España

Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina o Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Leandro Paredes, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Rodrigo De Paul o Giuliano Simeone o Nicolás González; Lionel Messi, Julián Álvarez. DT: Lionel Scaloni

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España: Unai Simón; Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Cucurella; Rodri, Fabián Ruíz; Dani Olmo; Lamine Yamal, Mikel Oyarzábal y Álex Baena. DT: Luis de la Fuente.

El equipo arbitral

El encargado de impartir justicia será el esloveno Slavko Vincic, que estará acompañado por sus compatriotas Tomaz Klancnik y Andraz Kovacic como asistentes. Los jordanos Adham Makhadmeh y Mohammad Alkalaf oficiarán de cuarto y quinto árbitro, respectivamente.

El encargado del comandar el VAR será el alemán Bastian Dankert, mientras que el AVAR será el colombiano Nicolás Gallo.

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Árbitro: Slavko Vincic (ESL)

Asistente 1: Tomaz Klancnik (ESL)

Asistente 2: Andraz Kovacic (ESL)

Cuarto árbitro: Adham Makhadmeh (JOR)

Quinto árbitro: Mohammad Alkalaf (JOR)

VAR: Bastian Dankert (GER)

AVAR: Nicolas Gallo (COL)

SVAR: Khamis Al Marri (QAT)

SBVAR: Tatiana Guzman (NIC)

SBAVAR: Guillermo Pacheco (MEX)

El cuadro del Mundial 2026