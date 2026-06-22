Quién es Slavko Vinčić el árbitro de Jordania vs. Argelia en el Mundial 2026

El colegiado esloveno cuenta con una amplia trayectoria impartiendo justicia en Europa y es uno de los nombres más eperimentados en Champions League.

Jordania y Argelia se enfrentan este martes a la medianoche, en el San Francisco Bay Arena Stadium de California, por la segunda fecha del Grupo J del Mundial 2026, la misma zona que integra la Selección Argentina. El encuentro tiene un carácter decisivo para ambos seleccionados, que llegan tras haber caído en sus respectivos debuts y necesitan sumar para mantener vivas sus aspiraciones de clasificación.

El encargado de impartir justicia es el esloveno Slavko Vinčić. La terna arbitral se encuentra compuesta por sus compatriotas Tomaž Klančnik y Andraž Kovačič como jueces de línea, mientras que el jamaicano Oshane Anthony Nation se desempeñan como cuarto árbitro.

Vinčić, nacido en Maribor el 25 de noviembre de 1979, cuenta con la insignia FIFA desde 2010 y es considerado uno de los árbitros más experimentados del continente europeo. A lo largo de su trayectoria dirigió decenas de encuentros internacionales y superó la barrera de los 50 partidos en la Champions League, consolidándose como una presencia habitual en los compromisos de mayor relevancia del calendario internacional.

Su carrera también tuvo un episodio extradeportivo que generó repercusión en 2020, cuando fue retenido durante un operativo policial en Bosnia y Herzegovina. Sin embargo, las investigaciones determinaron que actuó únicamente como testigo, fue liberado sin cargos y posteriormente recibió el respaldo de la federación eslovena, por lo que continuó desarrollando su actividad profesional sin sanciones.

En lo estríctamente deportivo, Jordania intenta recuperarse luego de la derrota por 3-1 frente a Austria en la primera jornada. El conjunto dirigido por Jamal Sellami necesita sumar para no quedar comprometido en la lucha por la clasificación dentro de un grupo que tiene a Argentina como líder.

Por su parte, Argelia llega obligada a reaccionar después de caer 3-0 ante la Albiceleste en su estreno mundialista. El equipo conducido por Vladimir Petković busca reencontrarse con el nivel que había mostrado en la previa del torneo y así conseguir un resultado que le permita seguir con chances de avanzar a la próxima ronda.