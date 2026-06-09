Con solamente 25 años, el creativo del Colchonero va por su segundo Mundial con La Albiceleste mientras define su futuro.

Después de lo que fue su acotada participación en el Mundial de Qatar 2022, formando parte del título de la Selección Argentina de Lionel Scaloni, Thiago Almada se prepara para su segunda Copa del Mundo. Y lo hace en medio de incertidumbres contundentes sobre su futuro mientras demanda un rol más protagónico.

Con la camiseta número 16 a sus espaldas, el volante ofensivo surgido de las divisiones inferiores de Vélez Sarsfield no viene de la temporada más soñada en Atlético de Madrid. De hecho, el oriundo de Fuerte Apache no pudo consolidarse dentro de la consideración de Diego Simeone, por lo que puede cambiar de aires en este mercado de pases.

Almada con la camiseta del Colchonero. (Foto: Getty)

Almada, de pasado también en Atlanta United, Botafogo y Olympique de Lyon, cuenta con una dilatada trayectoria en La Albiceleste pese a su corta edad, contemplando participaciones juveniles. De todos modos, todavía no ha logrado irrumpir de la manera más contundente en la Mayor, algo que intentará conseguir en este Mundial.

Biografía y orígenes: ¿De dónde es, quiénes son los padres y cuántos años tiene Thiago Almada?

Fecha de nacimiento: 26 de abril de 2001.

26 de abril de 2001. Lugar de nacimiento: Ciudadela, provincia de Buenos Aires.

Ciudadela, provincia de Buenos Aires. Edad actual: 25 años.

25 años. Nombre de la madre: Alanis Poza.

Alanis Poza. Nombre del padre: Diego Almada.

Diego Almada. Hermanos: cuatro (tres varones y una mujer).

Almada, de niño, con la camiseta de Vélez. (Foto: Pasión Fortinera)

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Thiago Almada es oriundo del Barrio Ejército de Los Andes, en Ciudadela, popularmente conocido como “Fuerte Apache”, de donde también es Carlos Tevez, con quien mantiene una estrecha relación. Sus padres son de nacionalidad paraguaya y tiene cuatro hermanos, tres de los cuales son varones y una es mujer. Creció en medio de un entorno muy humilde y desde pequeño se interesó en el fútbol.

Estadísticas y presente en Atlético de Madrid

Partidos jugados: 40.

40. Goles: 4.

4. Asistencias: 3.

3. Títulos: 0.

El camino de Thiago Almada en la Selección Argentina

Fecha de debut absoluto: 23 de septiembre de 2022 – Argentina 3 Honduras 0 (Amistoso).

23 de septiembre de 2022 – Argentina 3 Honduras 0 (Amistoso). Títulos ganados con la Mayor: Mundial 2022.

Mundial 2022. Partidos jugados: 15.

15. Goles marcados: 4.

4. Mundial anterior: Qatar 2022 (campeón).

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¿Qué rol tendrá en el esquema de Lionel Scaloni para el Mundial?

Thiago Almada es, claramente, una de las alternativas creativas que tiene Lionel Scaloni para el recambio, la dosificación de energías y la búsqueda de caminos. Parte como suplente, pero no se descarta que pueda colarse en la formación titular de la Selección Argentina en el transcurso del Mundial, algo que ya ha hecho antes.

El volante ofensivo de Atlético de Madrid cuenta con un talento individual netamente marcado, siendo uno de los jugadores más desequilibrantes, verticales y con mayor cambio de ritmo que tiene La Albiceleste en la nómina. Inclusive, puede catalogarse a Almada como uno de los futbolistas con más “potrero” de La Scaloneta, junto con otros del calibre de Lionel Messi.

Cotización, contrato y valor de mercado de Thiago Almada

Cuánto vale: según lo expuesto por el sitio web especializado Transfermarkt, el volante de Atlético de Madrid tiene actualmente un valor de mercado de 15.500.000 euros.

según lo expuesto por el sitio web especializado Transfermarkt, el volante de Atlético de Madrid tiene actualmente un valor de mercado de 15.500.000 euros. Salario: en Atlético de Madrid y según lo expresado por el sitio web Capology, Thiago Almada percibe, entre salario bruto y bonus, 6.500.000 euros por temporada. Paralelamente, tiene contrato vigente en el Colchonero hasta el 30 de junio de 2030.

en Atlético de Madrid y según lo expresado por el sitio web Capology, Thiago Almada percibe, entre salario bruto y bonus, 6.500.000 euros por temporada. Paralelamente, tiene contrato vigente en el Colchonero hasta el 30 de junio de 2030. Cláusula de rescisión: actualmente, Thiago Almada tiene una cláusula de salida de nada más ni nada menos que 500 millones de euros en Atlético de Madrid.

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Vida personal: pareja de Thiago Almada

En el presente, Thiago Almada se encuentra en pareja con la influencer y modelo Antonella D’Alotta. Comenzaron a salir a principios de 2024 y contrajeron matrimonio poco después, en diciembre de ese mismo año, a través de una ceremonia llevada a cabo en Buenos Aires. Por el momento, Almada y D’Alotta no tienen hijos.