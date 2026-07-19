Quiénes cantan en el entretiempo de la final del Mundial 2026 y por qué durará 17 minutos

Todos los detalles del intervalo del partido estelar entre Argentina y España para definir al nuevo campeón del mundo.

Este domingo 19 de julio, se lleva a cabo la gran final de la Copa del Mundo 2026, donde la Selección Argentina enfrenta a España para conocer al campeón de esta edición, que será el dueño de la corona durante los próximos 4 años. En ese sentido y con vistas hacia el compromiso estelar, la FIFA diagramó un magnífico show musical para el entretiempo.

Sin ir más lejos y para tener un ejemplo similar, el evento está inspirado en el tradicional show del Super Bowl de la NFL, que tan relevante es en Estados Unidos. Por ese motivo, el MetLife Stadium de Nueva Jersey-Nueva York, será el escenario de un espectáculo inédito en una cita máxima como la que se desarrolló entre los países de Norteamérica.

El trofeo de la Copa del Mundo 2026 en la inauguración de Estados Unidos. (Getty Images)

Un dato importante a tener en cuenta para esta oportunidad es que la producción estará a cargo de Global Citizen junto con la FIFA, siendo una de las cuestiones claves para el desarrollo, la programación y cada uno de los detalles. A su vez, la dirección artística fue coordinada por Chris Martin, líder de Coldplay, la mítica y reconocida banda de rock británico.

Los cantantes del show del entretiempo de la final del Mundial 2026

Shakira

Justin Bieber

Madonna

BTS

Burna Boy

Coldplay

Gustavo Dudamel

Coro PS22 de Nueva York

Emmanuel Kelly

Ghetto Kids

Personajes de Sesame Street (Plaza Sésamo)

Personajes de The Muppets

Justin Bieber, reconocido cantante canadiense. (Getty Images)

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Cuánto dura el entretiempo de la final del Mundial 2026

Tal como se reveló en las últimas horas, el show musical tendrá una duración aproximada de 11 minutos, pero no es lo único a tener en cuenta. Esto se debe a que el intervalo tendría entre 17 y 20 minutos de duración, ya que hay que instalar y luego retirar las estructuras del campo de juego para que los cantantes realicen el espectáculo en óptimas condiciones.

El trofeo de la Copa del Mundo 2026 en la inauguración de México. (Getty Images)

Por otro lado, vale resaltar que Global Citizen y la FIFA buscan recaudar 100 millones de dólares a raíz del evento que tendrá lugar durante el entretiempo de la final de la Copa del Mundo 2026. El objetivo es impulsar el FIFA Global Citizen Education Fund, donde el dinero será destinado a mejorar el acceso a la educación y al fútbol para niños de todo el planeta.