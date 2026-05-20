A 22 días del Mundial, RD Congo cambió su lista de convocados oficial por una lesión

En sus redes sociales el seleccionado africano anunció la desafección del defensor Rocky Bushiri a causa de una lesión.

A falta de 22 días para el Mundial de México, Estados Unidos y Canadá, la Selección de la República Democrática del Congo, rival de la Selección de Portugal en el Grupo K, recibió una mala noticia debido a que tendrá que prescindir de un futbolista que integra la lista de 26 convocados.

En un comunicado oficial publicado en sus redes sociales, el seleccionado africano informó que el defensor Rocky Bushiri será desafectado de la convocatoria a causa de una lesión que sufrió en el último partido que disputó con su equipo, el Hibernian de Escocia, y no se recuperará para disputar el certamen.

Quien ocupará el lugar que dejó el futbolista de 26 años será Aaron Tshibola, defensor central de 31 años que nació en Inglaterra pero defiende al seleccionado de RD Congo. Actualmente se desempeña en el Kilmarnock FC de la segunda división del fútbol inglés.

“La Federación Congoleña de Asociación de Fútbol informa la baja de Rocky Bushiri para la Copa del Mundo 2026, debido a una lesión contraída durante su último partido con su club. Con el fin de completar la lista de los 26 Leopardos seleccionados, el cuerpo técnico ha convocado a Aaron Tshibola, jugador del Kilmarnock FC, en su reemplazo. La FECOFA le desea una pronta recuperación a Rocky Bushiri”, dice el comunicado oficial del seleccionado africano.

Así las cosas, el equipo comandado por Sébastien Desabre ya tiene nuevamente oficializada la lista con los 26 jugadores convocados para este certamen. En el grupo debutarán ante Portugal, para luego enfrentarse a Colombia y cerrar su participación frente a Uzbekistán.

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La lista completa de la Selección de la República Democrática del Congo

ARQUEROS : Lionel Mpasi (AC Le Havre), Timothy Fayulu (FC Noah) y Mattieu Epolo (Standard Lieja).

: Lionel Mpasi (AC Le Havre), Timothy Fayulu (FC Noah) y Mattieu Epolo (Standard Lieja). DEFENSORES : Chancel Mbemba (LOSC Lille), Axel Tuanzebe (Burnley FC), Aaron Tshibola (Kilmarnock FC), Steve Kapuadi (Widzew Lodz), Dylan Batubinsika (AEL Larissa), Aaron Wan-Bissaka (West Ham United), Gédéon Kalulu (Aris Limassol), Arthur Masuaku (RC Lens) y Joris Kayembe (RKC Genk).

: Chancel Mbemba (LOSC Lille), Axel Tuanzebe (Burnley FC), Aaron Tshibola (Kilmarnock FC), Steve Kapuadi (Widzew Lodz), Dylan Batubinsika (AEL Larissa), Aaron Wan-Bissaka (West Ham United), Gédéon Kalulu (Aris Limassol), Arthur Masuaku (RC Lens) y Joris Kayembe (RKC Genk). VOLANTES : Noah Sadiki (Sunderland AFC), Charles Pickel (RCD Espanyol), Samuel Moutussamy (Atromitos FC), Ngal’ayel Mukau (LOSC Lille), Edo Kayembe (Watford FC), Nathanael Mbuku (Montpellier HSC), Brian Cipenga (CD Castellón), Gaël Kakuta (AEL Limassol), Meschack Elía (Alanyaspor) y Théo Bongonda (Spartak Moscow).

: Noah Sadiki (Sunderland AFC), Charles Pickel (RCD Espanyol), Samuel Moutussamy (Atromitos FC), Ngal’ayel Mukau (LOSC Lille), Edo Kayembe (Watford FC), Nathanael Mbuku (Montpellier HSC), Brian Cipenga (CD Castellón), Gaël Kakuta (AEL Limassol), Meschack Elía (Alanyaspor) y Théo Bongonda (Spartak Moscow). DELANTEROS : Cédric Bakambu (Real Betis), Yoane Wissa (Newcastle United), Fiston Kalala Mayele (Pyramids FC) y Simon Banza (Al-Jazira Club).

: Cédric Bakambu (Real Betis), Yoane Wissa (Newcastle United), Fiston Kalala Mayele (Pyramids FC) y Simon Banza (Al-Jazira Club). DT: Sébastien Desabre

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