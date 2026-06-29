Quién es el árbitro de Países Bajos vs. Marruecos en el Mundial 2026

Países Bajos y Marruecos se enfrentan este lunes desde las 22 en el Estadio de Monterrey, por los dieciseisavos de final del Mundial 2026. Y para un partido de alto calibre, la FIFA designó a para impartir justicia al brasileño Wilton Sampaio, uno de los árbitros más experimentados de Sudamérica.

El equipo arbitral de Sampaio lo completan sus compatriotas Bruno Pires y Bruno Boschilia como jueces asistentes. En tanto, los chilenos Cristián Garay y José Retamal cumplan las funciones de cuarto árbitro y asistente de reserva, respectivamente, mientras que el VAR está a cargo del colombiano Nicolás Gallo Barragán y el uruguayo Leodán Franklin González Cabrera.

Con 45 años, Sampaio integra la nómina de árbitros FIFA desde 2013. A lo largo de su carrera dirigió encuentros del Brasileirao, la Copa Libertadores, la Copa Sudamericana y distintos compromisos de selecciones nacionales, consolidándose como una presencia habitual en los torneos más importantes del calendario.

El brasileño también acumula una amplia experiencia en Copas del Mundo. En Rusia 2018 formó parte del equipo del VAR y, cuatro años más tarde, en Qatar 2022, dio el salto como árbitro principal. Allí estuvo a cargo de Senegal-Países Bajos, Polonia-Arabia Saudita, Países Bajos-Estados Unidos por los octavos de final e Inglaterra-Francia en los cuartos.

En el Mundial 2026 ya tuvo dos designaciones: fue el encargado de dirigir el partido inaugural entre México y Sudáfrica y luego impartió justicia en el duelo entre Noruega y Senegal, por la fase de grupos.

En lo futbolístico, dentro de la cancha se miden dos seleccionados que llegan invictos. Países Bajos avanzó como líder del Grupo F tras empatar con Japón y vencer a Suecia y Túnez. Marruecos, por su parte, terminó segundo del Grupo C luego de igualar con Brasil y superar a Escocia y Haití. Con Sampaio como juez, ambos buscan dar un paso más rumbo a los octavos de final.