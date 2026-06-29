Las 10 frases para el recuerdo de Gustavo Alfaro tras la histórica clasificación de Paraguay ante Alemania en el Mundial 2026

El entrenador de la Albirroja valoró el esfuerzo de su equipo en conferencia de prensa y mostró confianza para lo que viene.

En Boston, la Selección de Paraguay hizo historia este lunes al derrotar por penales a su par de Alemania en los 16avos del Mundial 2026. Los dirigidos por Gustavo Alfaro bajaron a uno de los grandes candidatos del certamen y ya están entre los 16 mejores.

Julio Enciso, en el primer tiempo, abrió la cuenta para la Albirroja, pero Kai Havertz lo igualó en el complemento. En la tanda de penales, Orlando Gill tapó dos remates y José Canale metió el remate definitivo para desatar el festejo del elenco sudamericano.

En conferencia de prensa, Alfaro celebró la victoria de sus dirigidos y soltó sus habituales frases para motivar a sus jugadores y, en esta oportunidad, para invitar el pueblo paraguayo a soñar de cara a lo que viene.

Alfaro en la victoria ante Alemania. (Foto: Getty)

Las 10 mejores frases de Alfaro en conferencia

“Como les dije a los jugadores era vivir una tarde épica. Hoy invitaba a la épica “.

“. Resistir está grabado en nuestra cédula de identidad.

“Son esas hazañas. Qué difícil es decretar un feriado nacional, qué poder que tiene el fútbol. Que lo disfrute todo el Paraguay. Podemos tener miles de defectos, pero tenemos un corazón que no se entrega nunca “.

“. “ No dejen de creer “.

“. “Entraron 26 guerreros y salieron hechos una leyenda . Tal vez quedemos eliminados en la siguiente fase, o no, pero este fue un partido épico. Es el poder de transformación que tiene una selección cuando está dispuesta a ofrecer su corazón”.

. Tal vez quedemos eliminados en la siguiente fase, o no, pero este fue un partido épico. Es el poder de transformación que tiene una selección cuando está dispuesta a ofrecer su corazón”. “Los que tenemos enfrente están formados en academias de primer nivel. Nosotros venimos de tierra colorada “.

“. “Es una demostración absoluta de amor propio y convencimiento. Esa mezcla de sangre y utopía que nos dio la posibilidad de hacer realidad lo que parecía imposible “.

“. “Para mí, sin lugar a dudas, fue la victoria más grande de mi carrera como entrenador. Les dije a mis jugadores ‘gracias por haberme regalado una tarde inolvidable’. Fue la victoria más grande de mi vida y ojalá que tengamos otras “.

“. “Hoy todavía tenemos que bailar la música que nos ponen. Y nos preparamos. A veces nos toca una cumbia, a veces un tango, a veces una rumba. Hoy nos tocó una polca “.

“. “A Mati (Galarza Fonda) le dije que hoy se había recibido de jugador de Mundial, que está para las grandes batallas”.

Cuándo juega Paraguay los octavos de final del Mundial 2026

Tras la hazaña ante Alemania en el Gillette Stadium, la Selección de Paraguay buscará cazar una nueva utopía el próximo sábado 4 de julio. Será nada menos que ante el ganador entre Francia y Suecia a las 18, hora argentina.

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Así está el cuadro del Mundial 2026

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