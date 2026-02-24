Es tendencia:
River Plate

Reunión cumbre en River para decidir quién será el próximo técnico tras la salida de Gallardo

En el Monumental, los principales dirigentes del Millonario comenzaron a definir al reemplazante del Muñeco.

Por Marco D'arcangelo

Marcelo Gallardo.
Luego del último entrenamiento de Marcelo Gallardo junto al plantel en el Predio de Ezeiza, la dirigencia de River realizó una reunión en las instalaciones del Más Monumental con el fin de iniciar las gestiones para traer al reemplazante del ‘Muñeco’ y que pueda asumir en el corto plazo. 

Stéfano Di Carlo, Enzo Francescoli y los principales dirigentes del Millonario se reunieron para tirar sobre la mesa los nombres de los distintos candidatos, y así, luego del encuentro contra Banfield del próximo jueves, avanzar a fondo para cerrar al próximo DT para encarar la temporada. 

En este sentido, el nombre que más consenso genera es el de Eduardo Coudet. El ‘Chacho’ tiene contrato vigente con Alavés de España hasta junio de este año y ya iniciaron los primeros contactos para conocer su situación y poder conocer sus exigencias salariales para su contrato. 

Si se llega a avanzar por el entrenador con pasado en Racing y Rosario Central, el elenco de Núñez también tendrá que negociar con sus pares de Alavés debido a que Coudet no tiene cláusula de rescisión, por lo que debería pagar un resarcimiento por los cuatro meses de contrato restantes

Así las cosas, en los próximos días la dirigencia determinará quién será el principal candidato para reemplazar el Muñeco y así entablar las negociaciones para que pueda asumir cuanto antes. Mientras tanto, a partir de Independiente Rivadavia, Marcelo Escudero será el DT interino. 

Los otros candidatos para reemplazar a Gallardo

Por otro lado, hay otros nombres que están en la carpeta de los dirigentes del Millonario. Uno de ellos es el de Hernán Crespo, quien se encuentra en San Pablo de Brasil, en donde tiene contrato vigente hasta el 31 de diciembre de este año, por lo que no será sencillo que salga de allí. 

Un poco más atrás en la consideración está Ramón Díaz. A diferencia de los otros entrenadores, el ‘Pelado’ se encuentra sin club, por lo que si la dirigencia decide avanzar por él solamente tendrá que negociar con el entorno del entrenador por su contrato. 

Datos claves 

  • Marcelo Gallardo finalizó su último entrenamiento y será reemplazado interinamente por Marcelo Escudero.
  • Eduardo Coudet es el principal candidato, pero tiene contrato vigente con Alavés hasta junio.
  • La dirigencia evalúa a Hernán Crespo y Ramón Díaz como alternativas para el cargo.
    ggrova
    German García Grova

    Acuerdo de palabra para que Eduardo Coudet sea el próximo técnico de River

    jpasman
    Toti Pasman

    Grandeza total de Gallardo para despedirse de River: vio que la situación no daba para más y dio un paso al costado

    Pronósticos Argentinos Juniors vs Barcelona: el Bicho defiende la ventaja en La Paternal
    Apuestas

    Pronósticos Argentinos Juniors vs Barcelona: el Bicho defiende la ventaja en La Paternal

    Adam Bareiro soltó una frase polémica que impacta en River
    Boca Juniors

    Adam Bareiro soltó una frase polémica que impacta en River

    Cómo está compuesto el cuerpo técnico de Eduardo Coudet
    River Plate

    Cómo está compuesto el cuerpo técnico de Eduardo Coudet

    Los números de Eduardo Coudet, el técnico elegido por River
    River Plate

    Los números de Eduardo Coudet, el técnico elegido por River

