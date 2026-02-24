Reunión cumbre en River para decidir quién será el próximo técnico tras la salida de Gallardo

Luego del último entrenamiento de Marcelo Gallardo junto al plantel en el Predio de Ezeiza, la dirigencia de River realizó una reunión en las instalaciones del Más Monumental con el fin de iniciar las gestiones para traer al reemplazante del ‘Muñeco’ y que pueda asumir en el corto plazo.

Stéfano Di Carlo, Enzo Francescoli y los principales dirigentes del Millonario se reunieron para tirar sobre la mesa los nombres de los distintos candidatos, y así, luego del encuentro contra Banfield del próximo jueves, avanzar a fondo para cerrar al próximo DT para encarar la temporada.

En este sentido, el nombre que más consenso genera es el de Eduardo Coudet. El ‘Chacho’ tiene contrato vigente con Alavés de España hasta junio de este año y ya iniciaron los primeros contactos para conocer su situación y poder conocer sus exigencias salariales para su contrato.

Si se llega a avanzar por el entrenador con pasado en Racing y Rosario Central, el elenco de Núñez también tendrá que negociar con sus pares de Alavés debido a que Coudet no tiene cláusula de rescisión, por lo que debería pagar un resarcimiento por los cuatro meses de contrato restantes.

Así las cosas, en los próximos días la dirigencia determinará quién será el principal candidato para reemplazar el Muñeco y así entablar las negociaciones para que pueda asumir cuanto antes. Mientras tanto, a partir de Independiente Rivadavia, Marcelo Escudero será el DT interino.

Los otros candidatos para reemplazar a Gallardo

Por otro lado, hay otros nombres que están en la carpeta de los dirigentes del Millonario. Uno de ellos es el de Hernán Crespo, quien se encuentra en San Pablo de Brasil, en donde tiene contrato vigente hasta el 31 de diciembre de este año, por lo que no será sencillo que salga de allí.

Publicidad

Publicidad

ver también En Brasil apuntan al primer equipo interesado en Marcelo Gallardo tras su salida de River

Un poco más atrás en la consideración está Ramón Díaz. A diferencia de los otros entrenadores, el ‘Pelado’ se encuentra sin club, por lo que si la dirigencia decide avanzar por él solamente tendrá que negociar con el entorno del entrenador por su contrato.

Datos claves